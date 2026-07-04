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ONLINE: Kanada - Maroko. Javorové listy čelí Afričanům, kdo bude první čtvrtfinalista?

Kanaďané se radují z vítězné trefy
Kanaďané se radují z vítězné trefyZdroj: ČTK / AP / Andre Penner
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Souboj mezi fotbalisty Kanady a Maroka otevře v sobotu na mistrovství světa v Americe program osmifinále. Jeden ze spolupořadatelů turnaje se pokusí znovu vylepšit už tak historicky nejúspěšnější vystoupení na šampionátu a africkému soupeři oplatit čtyři roky starou porážku z Kataru. Favoritem jsou nicméně Maročané, kteří drží dlouhou neporazitelnost a obhajují čtvrté místo. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

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