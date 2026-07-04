ONLINE: Paraguay - Francie 0:0. Mbappé a spol. v roli favorita, soupeř zatím odolává
Fotbalisté Paraguaye mají šanci po 28 letech oplatit Francii hořké vyřazení v osmifinále mistrovství světa. Zápas v Lensu tehdy rozhodl Laurent Blanc. Jeho gól ve 114. minutě zpečetil vítězství 1:0 po prodloužení na cestě Francie k jejímu prvnímu světovému titulu. Současný trenér Didier Deschamps byl tenkrát na domácím šampionátu kapitánem. Postupující se ve čtvrtfinále utká s úspěšnějším z dvojice Kanada - Maroko. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>