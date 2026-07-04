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ONLINE: Paraguay - Francie 0:0. Mbappé a spol. v roli favorita, soupeř zatím odolává

Rozmíška mezi hráči Francie a Paraguaye
Rozmíška mezi hráči Francie a ParaguayeZdroj: ČTK
Rozmíška mezi hráči Francie a Paraguaye
Rozmíška mezi hráči Francie a Paraguaye
Michael Olise v utkání proti Paraguayi
Michael Olise v utkání proti Paraguayi
Fotbalisté Francie před utkáním proti Paraguayi
Fotbalisté Paraguaye před utkáním proti Francii
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Paraguaye mají šanci po 28 letech oplatit Francii hořké vyřazení v osmifinále mistrovství světa. Zápas v Lensu tehdy rozhodl Laurent Blanc. Jeho gól ve 114. minutě zpečetil vítězství 1:0 po prodloužení na cestě Francie k jejímu prvnímu světovému titulu. Současný trenér Didier Deschamps byl tenkrát na domácím šampionátu kapitánem. Postupující se ve čtvrtfinále utká s úspěšnějším z dvojice Kanada - Maroko. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

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