Paraguay - Francie 0:1. Favorit se nečekaně dlouho trápil, Mbappé vyrovnal trenéra i Messiho
Paraguayský beton se ve spalujícím horku na fotbalovém mistrovství světa nakonec roztekl. Francouzi tuhé defenzivě v osmifinále turnaje tak dlouho přitápěli pod kotlem, až si čerstvý Désiré Doué krásnou akcí došel pro penaltu, kterou s přehledem proměnil Kylian Mbappé. Kapitán „Les Bleus“ zařídil triumf 1:0, na čele tabulky střelců dorovnal Lionela Messiho a 103. reprezentačním startem srovnal počin trenéra Didiera Deschampse. Slabinou zápasu byl výkon uzbeckého rozhodčího. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Francouzský tým vypadá „magnifique“ a je hlavním adeptem na celkové vítězství. Nebylo proto překvapením, že podceňovaná Paraguay vsadila opět na tuhou defenzivu doprovázenou všemožnými pokusy o rozhození soupeře. Ty však nezřídka překračovaly hranice fairplay. Zejména Mbappé schytal mimo hru nepříjemný loket i kopanec. Obojí bez karetního potrestání.
Vicemistrům světa o to více nevoněl metr sudího Ilgize Tantaševa. Uzbek řadu zákroků přešel úplně bez povšimnutí. První žlutou kartu obdržel jeden z Paraguayců až po závěrečném hvizdu.
„To je úplně neuvěřitelné. Vůbec to nechápu. Paraguayci se vyloženě snaží zranit protihráče, což je naprosto neakceptovatelné,“ zlobil se pro BBC bývalý obránce Liverpoolu a reprezentant Anglie, Stephen Warnock.
Paraguayi nepříjemná taktika dlouho vycházela. První poločas byl teprve třetím v historii vyřazovací části turnaje, během nějž diváci neviděli jedinou střelu na branku. Francie přitom poslala do vápna dvacet centrů, což je druhý nejvyšší počet v úvodním dějství za šedesát let vedení této statistiky během světových šampionátů.
Velkým tématem bylo počasí a předzápasová show. Ve Filadelfii totiž dosahovala teplota v době výkopu 38 °C a novináři při cestě na utkání popisovali roztékající se chodníky. Lincoln Financial Field přitom neposkytoval v úvodním dějství skoro žádný stín a na tempu to bylo znát.
Před zápasem došlo k oslavě 250 let americké nezávislosti, jejíž Deklarace byla podepsána právě v místě výkopu. Došlo i na zpěv americké hymny. I to možná motivovalo Paraguayce, kteří taktéž mají bílé a červené pruhy, k bojovné náladě.
Nakonec ovšem zvítězil fotbal. Úpornou obranu otevřel krátce před druhou pauzou na pití brilantní Doué, po jehož sólu si Tantašev prohlédl celou akci na monitoru a nařídil evidentní penaltu. Mbappé si připsal devatenáctou branku v devatenáctém startu na mundialu, sedmou na tom letošním, a řádně oslavil již 103. reprezentační start, jímž na devátém místě historických tabulek vyrovnal nynějšího trenéra Deschampse.
Poslední čtvrtina zápasu již připomínala otevřenou válku, v níž se Paraguayci nezmohli na vytvoření kloudné šance, a naopak Francouzi nedokázali dotáhnout jediný z řady brejků. Mrzet je to však nemusí. Důležitou zprávou je, že se nikdo nezranil a mohou se chystat na čtvrtfinálový souboj s Marokem, které neprohrálo již 34 utkání v řadě.