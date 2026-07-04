Žebříček osmifinalistů MS: suverén z Evropy či šok z Jižní Ameriky. Anglie musí přidat
První z favoritů mistrovství světa jsou venku ze hry a turnaj se blíží do finiše. Kdo z poslední šestnáctky uspěje čtyřikrát po sobě, bude slavit. Který z týmů k tomu má nejblíž? Nejlepšími výkony uchvátila všechny fanoušky Francie a její dokonalý útok plný rychlosti a nápadů. Nepodceňovat ani černé koně jako Maroko, Kolumbii či domácí USA. Kdo z favoritů naopak tápe? Projděte si kompletní pořadí všech 16 zbývajících týmů, jak je seřadil deník Sport a web iSport.cz. Kromě výsledků rozhodoval i celkový dojem a atraktivita výkonů. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
16. Paraguay
- Zápasy: 4 | Výhry: 1 | Remízy: 2 | Prohry: 1 | Skóre: 3:5
- Největší hvězda: Miguel Almirón
- Soupeř pro osmifinále: Francie
Největší šok turnaje. Paraguay přežila klinickou smrt, ubetonovala zápas s Německem a jednoho z favoritů vyřadila na penalty. Největší přednosti Jihoameričanů? Velká obětavost a ještě větší štěstí. Statisticky byli jasně horším týmem ve všech čtyřech zápasech, z čehož vykřesali jednu výhru a dvě remízy. Dál už na náhodu spoléhat nemůžou, navíc když v ringu čeká nezastavitelná Francie. Paraguay musí doufat v čirý zázrak.
15. Egypt
- Zápasy: 4 | Výhry: 1 | Remízy: 3 | Prohry: 0 | Skóre: 6:4
- Největší hvězda: Mohamed Salah
- Soupeř pro osmifinále: Argentina
Historický zápis pro Faraony! Poprvé v dějinách vyhráli zápas v play off mistrovství světa, v penaltové loterii vyřadili Austrálii a vyhlížejí střet s úřadujícími mistry světa. Egypt sází na poctivý hluboký blok a bleskové kontry, což jim s notnou dávkou štěstí zatím vychází. Obrovskou slabinou je ale minimální kreativita záložní řady. Proti Argentině je čeká boj o přežití.
14. Kanada
- Zápasy: 4 | Výhry: 2 | Remízy: 1 | Prohry: 1 | Skóre: 9:3
- Největší hvězda: Alphonso Davies
- Soupeř pro osmifinále: Maroko
Z pořadatelských zemí zaujala Kanada nejméně. Prožívá sice historický úspěch, v prvním kole play off udolala JAR 1:0 a pokračuje mezi nejlepší šestnáctku. Nebojácný výběr už má v podstatě splněno. Především defenzivně funguje velmi solidně, ovšem zatím těží z hodně příznivého losu. Mladému týmu chybí zkušenost z těžkých zápasů, což může být proti Maroku velkým handicapem.
13. Švýcarsko
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 1 | Prohry: 0 | Skóre: 9:3
- Největší hvězda: Granit Xhaka
- Soupeř pro osmifinále: Kolumbie
Švýcarská klasika. Žádná velká hitparáda se nekoná, ale organizovaný a takticky vyspělý tým se bez většího rozruchu probil do osmifinále. Teď však přichází opravdu složité jihoamerické testy – jako první čeká Kolumbie, v případě postupu velmi pravděpodobně Argentina. Týmová soudržnost a výborná forma ofenzivní dvojice Embolo–Manzambi už nejspíš stačit nebudou.
12. Belgie
- Zápasy: 4 | Výhry: 2 | Remízy: 2 | Prohry: 0 | Skóre: 9:4
- Největší hvězda: Kevin De Bruyne
- Soupeř pro osmifinále: USA
Proti Senegalu utekli hrobníkovi z lopaty, dvougólové manko stáhli až v samém závěru a obrat dokonali penaltou v nastavení prodloužení. Belgie tak sice opět postoupila, ale herně nepřesvědčila. Žádný z ofenzivních tahounů se zatím nedostal do dobré formy a stárnoucí tým už nepatří mezi žhavé favority jako před lety. Proti motorkám z USA se může projevit rychlostní deficit.
11. Mexiko
- Zápasy: 4 | Výhry: 4 | Remízy: 0 | Prohry: 0 | Skóre: 8:0
- Největší hvězda: Santiago Giménez
- Soupeř pro osmifinále: Anglie
Domácí euforie funguje dokonale a Aztécký stadion už se třese na příjezd Anglie. Společně s Francií jde o jediný celek, který vyhrál všechny zápasy v 90 minutách a Mexičané stále ani jednou neinkasovali. Na těžšího soupeře však stále nenarazili. Defenziva funguje skvěle, k tomu „El Tri“ vyniká v rychlém přechodu do útoku, což by mohlo platit i proti favoritům z kolébky fotbalu.
10. Maroko
- Zápasy: 4 | Výhry: 2 | Remízy: 2 | Prohry: 0 | Skóre: 7:4
- Největší hvězda: Achraf Hakimi
- Soupeř pro osmifinále: Kanada
Největší překvapení minulého mundialu pokračuje v podobném duchu, na hřišti vypadá mužstvo dokonce ještě líp. V šestnáctifinále si Maročané vyšlápli na Nizozemsko, v penaltovém rozstřelu si počínali jistě, brankář Bono zaujal technikou chytání „ve stoje“ a pozor, ve 120 minutách hry byl africký celek jednoznačně lepší. Nyní na něj čeká schůdnější soupeř v podobě domácí Kanady.
9. Portugalsko
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 0 | Prohry: 1 | Skóre: 8:2
- Největší hvězda: Bruno Fernandes
- Soupeř pro osmifinále: Španělsko
Nabušená sestava kolem Cristiana Ronalda se pořád hledá. Ve skupině Portugalci nevyzráli na DR Kongo ani na Kolumbii, přes Chorvatsko pak přešli jen s velkou dávkou štěstí a díky sporně odvolanému gólu v samém závěru. Na papíře je jejich síla stále obrovská, takže v pyrenejském klání proti Španělsku určitě mají šanci, favoritem však jistě nejsou.
8. Norsko
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 0 | Prohry: 1 | Skóre: 10:8
- Největší hvězda: Erling Haaland
- Soupeř pro osmifinále: Brazílie
Seveřané baví, jejich zápasy jsou divočina a žádný jiný tým nedopřál divákům tak pestrou gólovou porci. Vepředu řádí bestiální Haaland (5 gólů) podporovaný výborným kapitánem Odegaardem (3 asistence). Ofenzivní síla je obrovská, jenže problém je na druhé straně hřiště. Osm inkasovaných branek je příliš vysoké číslo a v tomto ohledu se Vikingové musí zlepšit, jinak jejich loď potopí rozjetá Brazílie.
7. Kolumbie
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 1 | Prohry: 0 | Skóre: 5:1
- Největší hvězda: Luis Díaz
- Soupeř pro osmifinále: Švýcarsko
Kolem „Los Cafeteros“ zatím mnoho vzruchu není a turnajem prochází velmi nenápadně, ale nyní už musí každý zpozornit. Kolumbijci hrají dynamický, jihoamerický fotbal s evropskou disciplínou. Rozehrávač James si chytře hledá místo po celé šířce a řídí postupné útoky, výbušní útočníci v čele s Díazem trhají obranu. Zatím inkasovali jedinou branku a přehráli i velkého favorita z Portugalska (0:0).
6. USA
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 0 | Prohry: 1 | Skóre: 10:4
- Největší hvězda: Christian Pulisic
- Soupeř pro osmifinále: Belgie
Hlavní pořadatel baví a s přehledem vyhrál všechny tři důležité zápasy, padl jen v momentě, kdy měl již jistý postup a protočil sestavu. USA hrají pod Mauriciem Pochettinem moderní, agresivní fotbal plný presinku s obrovskou energií. V dalším kole čeká Belgie, což bude zatím nejtěžší soupeř a Amerika se bude muset obejít bez nejlepšího střelce Baloguna kvůli trestu.
5. Anglie
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 1 | Prohry: 0 | Skóre: 8:3
- Největší hvězda: Harry Kane
- Soupeř pro osmifinále: Mexiko
Kapitán Harry Kane nese celé mužstvo na zádech. Dvěma góly v závěru otočil utkání proti DR Kongo, ale ostatní hvězdy musí zabrat. Velký problém činí Albionu dobývání kompaktního hlubokého bloku. V další cestě čeká nabuzené Mexiko, které bude hnát Aztécký stadion, domácí výběr na turnaji ještě neinkasoval. Tuchelův výběr musí přidat.
4. Brazílie
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 1 | Prohry: 0 | Skóre: 9:2
- Největší hvězda: Vinícius Júnior
- Soupeř pro osmifinále: Norsko
Obrovská individuální kvalita, především v situacích jeden na jednoho, zatím stačí. První poločasy v zápasech s Marokem a Japonskem jsou ovšem velkým varováním. Výběr Carla Ancelottiho hlavně v prvním kole play off ukázal velkou mentální sílu, vrátil se do zápasu a v samém závěru rozhodl. Proti silnému Norsku však může „kanárky“ přijít laxní úvod draho.
3. Argentina
- Zápasy: 4 | Výhry: 4 | Remízy: 0 | Prohry: 0 | Skóre: 11:3
- Největší hvězda: Lionel Messi
- Soupeř pro osmifinále: Egypt
Skvěle vypilovaný orchestr kolem dirigenta Messiho měl na mále proti největšímu outsiderovi vyřazovací fáze. Kapverdy trápily úřadující mistry světa až do závěru prodloužení, což rozhodně v plánu nebylo a v cestě za obhajobou se budou muset zlepšit. Celá hra se točí kolem 39letého střelce, který přepisuje všechny možné historické tabulky. Otazník je, zda není závislost na jeho produktivitě až příliš velká a jak si tým povede v náročnějších prověrkách.
2. Španělsko
- Zápasy: 4 | Výhry: 3 | Remízy: 1 | Prohry: 0 | Skóre: 8:0
- Největší hvězda: Lamine Yamal
- Soupeř pro osmifinále: Portugalsko
Klasickým dominantním stylem vaří každého soka. Ubránit se s vypětím všech sil dokázaly pouze Kapverdy. Španělé mají nejvyšší držení míče na turnaji (68,2 %) a za čtyři zápasy soupeřům povolili šance v celkové hodnotě 0,86 očekávaných gólů. Logika je jasná, když soupeři nepůjčíte balon, nemůže vás ohrozit. Funguje to! Ještě neinkasovali a ofenzivní hvězdy góly doručují.
1. Francie
- Zápasy: 4 | Výhry: 4 | Remízy: 0 | Prohry: 0 | Skóre: 13:2
- Největší hvězda: Kylian Mbappé
- Soupeř pro osmifinále: Paraguay
Wow! Po zápasech mistrů světa z let 1998 a 2018 zůstávají fanoušci v úžasu. Kreativní génius Olise vymýšlí jednu šanci za druhou, neúnavný Mbappé ničí obrany neustálými náběhy a dokonalým zakončením, celé to doplňuje současný držitel Zlatého míče Dembélé. K tomu přidejte jistou obranu a spolehlivou zálohu a máte dokonalý koktejl. Zatím se nenašel nikdo, kdo by dokázal vzdorovat.