Legenda v úžasu: Pláčou, nechtějí domů. Konec se vztyčenou hlavou, řekl symbol pohádky
Jasně, kdo viděl remízy se Španělskem a Uruguayí, věděl, že uvnitř kapverdského týmu se skrývá síla. Ale přesto, nikdo si asi nevsadil, že proti úřadujícím šampionům z Argentiny vstřelí dva góly a budou aktivně tlačit na to, aby Messi a spol. vypadli, což by byl zřejmě jeden z největších šoků historie mistrovství světa. Kapverdy zkrátka na turnaji končí jako jeden z nejlepší outsiderských příběhů nedávné doby. „Se vztyčenou hlavou,“ ví už ikonický brankář Vozinha. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Někdo si to může vyložit jako nefér hru, někdo jako vychytralost. Zatímco Vozinha si u tyče teprve stavěl zeď před přímým kopem, Messi mrknul na sudího, zda už může rozehrát. Když zjistil, že ano, ihned se levačkou pokusil poslat balon na druhou stranu od čtyřicetiletého gólmana. Ne, kapverdská hvězda se stihla přesunout a úžasným zákrokem svůj tým podržela.
Nebyl to jediný moment, kdy Messiho dopálil. Celkem mu chytil další dva nebezpečné přímé kopy, svou bránu ustrážil například i u samostatného nájezdu fotbalové legendy. Za Messiho, u kterého se čekalo, že si na nejmenším účastníkovi v historii mistrovství světa nahoní statistiky, to museli vzít kolegové, sám si připsal „jen“ jeden gól.
„Vozinha si po tomto šampionátu zajistí dobré angažmá,“ prohlásil ve studiu ITV Gary Neville na adresu gólmana, který je bez smlouvy. „Kde celou dobu byl? Měli jsme ho poznat o dost dříve,“ doplnil o bývalém brankáři Trenčína. Vozinha nakonec zapsal osm zákroků a je symbolem kapverdské pohádky. Ta se ale vztahuje na celý tým.
Půlmilionové souostroví na západním cípu Afriky se tak rozloučilo parádní 120 minut dlouhou zápletkou. Na turnaji, před kterým se spekulovalo, zda tam mají takové země co dělat, zanechaly Kapverdy lepší dojem než mnohé větší fotbalové národy (včetně Česka).
Neville na ITV označil jejich prohru 2:3 s Argentinou jako jeden z nejlepších výkonů outsidera, který kdy viděl. „Pláčou, protože nechtějí jet domů. Chtějí tu hrát navždy. Pro některé z těchto hráčů už se podobný moment nikdy nevrátí. Je to magické, ale zároveň trochu smutné,“ povzdechl si.
„Prohráli, ale zároveň vyhráli,“ řekl na BBC Radio 5 bývalý skotský reprezentant James McFadden. „Ukázali kuráž, pospolitost a neuvěřitelnou víru v to, čím jsou a co dokážou. Jsou pro mě příběhem tohoto turnaje. Tohle chcete vidět od fotbalového týmu.“
Že jsou Kapverďané vlastně obyčejní hráči ze spíše podprůměrných evropských klubů, bylo připomenuto kamerám po zápase. Když Messi v mixzóně dokončil své interview, už tam na něj nadšeně čekali fotbalisté týmu, který právě pomohl vyřadit. Nadšeně se k němu nasunuli a fotili se s ním jako fanoušci. Hvězda s úsměvem žádostem vyhověla.
„Jedna z nejlepších věcí, která vzešla z tohoto mistrovství světa je, že už se nikdo neptá, kde leží Kapverdy. To je pro nás historický moment. Dostali jsme nás na světovou mapu. Jsme malá země, ale máme ohromná srdce,“ říkal dojatý Roberto Lopes, obránce Shamrocku Rovers.
Naposled tak hráči v tmavě modrém zamávali americkým tribunám, které je milovaly a šampionát opouští. Už nyní je fotbalový fanoušek v očekávání, kdo pohádku outsidera naplní za čtyři roky. A jestli vůbec jde ta současná překonat.