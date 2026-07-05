Ostudná podívaná! Fauly, strkanice, urážky... Experti pálí do soupeře Francie i rozhodčího
Hodně faulů, nechutné provokace i nefér momenty. „Byla to trapná podívaná,“ řekl bývalý anglický obránce Micah Richards. Naprostý souhlas, vítězné vystoupení francouzských fotbalistů v osmifinále mistrovství světa proti Paraguayi (1:0) určitě nepatřilo mezi nejlepší zápasy turnaje. Vinu ale za to nesou jiní. Obrovská kritika se valí na výkon rozhodčího Ilgize Tatarševa z Uzbekistánu a chování jihoamerického mužstva. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Po senzačním postupu přes Německo v prvním kole play off šampionátu se rozhodla čelit zatím největšímu favoritovi turnaje trochu jinak. Mírně řečeno méně fotbalovým způsobem. Paraguay proti Francii faulovala a provokovala.
„Hráči Paraguaye se chovali naprosto ostudně,“ zlobil se bývalý anglický brankář Joe Hart ve vysílání BBC One. „Umí hrát mnohem líp. V obraně si vedli velmi dobře, vůbec se nemuseli uchylovat k takovým divadelním kouskům,“ přidal Richards, který hrál za Manchester City.
Nejčastějším terčem zákroků ze strany Jihoameričanů byl možná pochopitelně Kylian Mbappé. Trenér Didier Deschamps později přiznal, že největší hvězdu chránili v závěru zápasu až dva spoluhráči. I mimo hru totiž schytal tvrdé rány, třeba i loktem.
Přesto se nenechal v žádném případě vyprovokovat. Všechny momenty přešel s chladnou hlavou. „Líbí se mi, jak se choval,“ poznamenal Hart. „Já bych v tomhle zápase dostal tak čtyři červené karty,“ vtipkoval známý útočník Zlatan Ibrahimovič ve studiu americké televize Fox Sports.
Ani jeho pochopitelně nebavila taktika jihoamerického týmu, který zaznamenal v zápase 25 % držení míče a na branku vystřelil až v 90. minutě. Navíc dost slabě. „Je to součást hry, ale nelíbí se mi, když se tě snaží někdo vyprovokovat. Francie to ale zvládla, zůstala v klidu. Reagovala nejlepším možným způsobem. Hráči se usmívali, dali gól a vyhráli,“ doplnil.
Diskutovaných momentů byla v zápase spousta. Dayot Upamecano dostal loktem do břicha, Jules Koundé schytal úder do obličeje nebo Adriena Rabiota sestřelil u středového kruhu tvrdým zákrokem Andrés Cubas.
Rozhodčí Tataršev pak ve druhé půli nařídil pokutový kop pro Francii. I když až po zásahu videoasistentů, kteří upozornili na jeho zjevnou chybu. Než se Mbappé postavil k míči a zařídil postup do čtvrtfinále, stoper Gustavo Velázquez se prodral k penaltovému puntíku a ničil ho.
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Podle kouče Deschampse zazněly z paraguayské lavičky dokonce urážky, po utkání došlo ke strkanici. Určitě ne poprvé. Matías Galarza se navážel v nastaveném čase do Mbappého u rohového praporku, ale francouzský reprezentant se stále jen usmíval.
V pozápasovém rozhovoru pak jasně reagoval. „Ukázali jsme, že nejsme jen tým, který umí hrát útočný fotbal. Pokud si musíme ušpinit ruce, tak si je ušpiníme, omluvte ten výraz. S tím nemáme problém,“ citoval Mbappého francouzský deník L´Équipe.
Přitom všem je zarážející fakt, že Francouzi dostali tři žluté karty a hráči Paraguaye ani jednu, což se jim podle datové společnosti Opta stalo na mistrovství světa poprvé od roku 1998. „Byl to asi nejhorší výkon rozhodčího na tomto mistrovství. Úplně se mu to rozsypalo,“ podotkl exreprezentační brankář Tomáš Vaclík ve studiu Nova Action.
Francii ale nic nezastavilo, ve čtvrtfinále se střetne s Marokem. A Paraguay? Na šampionátu (zaplaťpánbůh) skončila.