Brazílie - Norsko 1:2. Haalandův koncert i provokace Neymara, který v slzách oznámil konec
Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Tři výjimečné osobnosti táhnou své země fotbalovým šampionátem v Americe. Norský střelec se připojil k hvězdným kolegům a dvěma góly setnul v osmifinále mistrovství světa Brazílii (2:1), také on vstřelil už sedmý gól na turnaji. Zatímco Haaland velel oslavě, kdy norský tým s fanoušky na tribunách i u obrazovek vesloval směrem do čtvrtfinále turnaje, jeden z velkých favoritů končil zklamaný. Slzel také Neymar, pro kterého šlo o poslední mistrovství světa, ukončil reprezentační kariéru. Před proměněnou penaltou se zapletl i do strkanic a provokací se soupeři. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Vyrovnaný souboj rozhodl v závěru jeden z nejlepších útočníků světa. Erling Haaland otevřel skóre v 79. minutě, v úplném závěru přidal ještě jednu trefu a uzavřel skóre na konečných 2:0. Trefil se už posedmé na turnaji, dorovnal nejlepší střelce Lionela Messiho a Kyliana Mbappého. Favorizovaná Brazílie končí, naopak mezi osm nejlepších celků turnaje poprvé v historii postoupilo Norsko.
„Rozhodly to dva momenty - neproměněná penalta Brazílie a začátek druhého poločasu, kdy Endrick šel sám na branku a měl vstřelit branku. Nakonec se ukázalo, že osobnost Haalanda je na hřišti tak silná...,“ hodnotil ve studiu České televize trenér a analytik Miroslav Soukup.
Brazílie určitě chtěla jít turnajem mnohem dál, silné a ve formě hrající Norsko ale zhatilo plány velkého favorita. Do hry se v 67. minutě dostal i Neymar, pro něhož šlo asi o poslední vystoupení na světovém turnaji.
V úplném závěru snížil z penalty na 1:2, čas na další zápletku už nebyl. Proběhly strkanice a provokace mezi oběma týmy, Neymar kritický moment ustál. Přes vstřelenou branku ale po utkání schovával hlavu do dresu a plakal.
Brazilci padli na kolena, zatímco Norové si vychutnávali další veslovací oslavu. Tentokrát ji místo kapitána Martina Odegaarda vedl Haaland, hlavní hrdina zápasu.
„Systém zvítězil nad živelností, pět milionů obyvatel porazilo 200 milionů. Norský způsob výchovy by měl být pro spousty menších zemí obrovskou motivací,“ zmínil druhý host České televize Jiří Žilák, trenér z akademie Slavie.
Brazílie zápas nezvládla a mužstvo čeká generační obměna. „V takových chvílích je těžké něco říct. My jsme neproměnili šance, nedali penaltu ani další šance. Jako kapitán musím převzít odpovědnost. Prosím o trpělivost s mladšími hráči. Dali jsme do toho všechno. Je čas se omluvit fanouškům, musíme se z toho poučit. Prosíme fanoušky, aby tým dál podporovali,“ vzkázal po utkání kapitán Brazílie Marquinhos.
Hvězdný Neymar v slzách po zápase oznámil, že šlo o jeho poslední zápas v národním týmu. „Zkoušel jsem to, pořád jsem to zkoušel... Začalo to tady na Met Life Stadium a skončí to tady. Teď je konec,“ přiznal zkroušený útočník, jehož famózní kariéru ničila zranění.
Za Brazílii odehrál 34letý útočník 130 zápasů a vstřelil 80 branek, je historicky nejlepším střelcem reprezentace, má víc branek než legendární Pelé. Na stadionu v New Jersey začínal kariéru v národním týmu v roce 2010 a o 16 let ji s obrovským zklamáním v srdci ukončil.
Zničení z vyřazení byli i další Braziilci. „Tohle je velice složité. Teď chci jenom být se svou rodinu,“ plakal po utkání záložník Casemiro, další ze zkušených hráčů v týmu. „Nechali jsme na hřišti všechno, ale přišli jsme o svůj sen. Zklamali jsme všechny Brazilce. Navždy budeme generací, která nevyhrála mistrovství světa,“ dodal jeden z lídrů.
U týmu by měl zůstat zkušený trenér Carlo Ancelotti, který měl v Americe doručit do země titul, na který Brazilci čekají od roku 2002. „Musíme pokračovat v začaté práci a zlepšovat se, přinést do týmu nové myšlenky. Věřím, že tahle porážka neznamená konec, ale začátek nového cyklu,“ prohlásil mimo jiné na tiskové konferenci jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie.