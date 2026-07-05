Největší příběh MS: Vozinha boří Instagram, půjde k Messimu? Ze studia mu volal i Straka
Jde o největší story probíhajícího mundialu v Americe. Brankář Kapverdských ostrovů Vozinha (40) zanechal na turnaji obrovskou stopu. Jasného outsidera táhl skvělými zákroky až do vyřazovací fáze, kde trápil i Lionela Messiho s Argentinou. Cesta opěvovaného gólmana rezonuje po celém světě - na instagramu už nasbíral přes 20 milionů sledujících. Po vypršení smlouvy ve druhé portugalské lize (Chaves) po něm možná sáhne David Beckham a podepíše ho do Miami, kde by se potkal s argentinskou modlou. Jak na gólmana vzpomíná František Straka, který ho vedl v Trenčíně? Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Brankář Josimar Jose Evora Dias, známý pod přezdívkou Vozinha, se stal jedním z nejvyhledávanějších jmen probíhajícího mistrovství světa. Gólman Kapverdských ostrovů měl před turnajem na instagramu přibližně 50 000 sledujících, aktuálně se jeho čísla přehoupla přes 20 milionů.
Nejmenšímu státu, který se na turnaj v Americe probojoval, pomáhal skvělými výkony. Vychytal tři remízy ve skupině (dvakrát čisté konto) a pomohl k senzačnímu postupu. V prvním kole vyřazovací fáze držel svůj tým proti Argentině, favorita trápil až do prodloužení. Předvedl osm zákroků, v obrovských šancích vychytal i Lionela Messiho.
„Šel jsem po zápase k Messimu, abych si s ním podal ruku. Než jsem stačil cokoliv říct, objal mě a řekl mi: ‚Skvělá práce, jsi výborný brankář. Lidé ve vaší zemi na tebe musí být pyšní.‘,“ vyprávěl po vyřazení v dramatickém úvodním duelu play off s Argentinou (2:3). „Slova od takového hráče, jakým je Messi, pro mě hodně znamenají. Nikdy na to nezapomenu. Jednou budu vyprávět dětem a pak svým vnoučatům, že jsem proti takovému hráči nastoupil,“ líčila obletovaná tvář největšího překvapení turnaje.
Celkem na turnaji nasbíral osmnáct zásahů, podle dat společnosti Opta patří historicky do nejlepší trojice brankářů nad 40 let, kteří zaznamenali na mistrovství nejvíc zákroků – před ním jsou pouze Peter Shilton (1990, Anglie, 28) a Dino Zoff (1982, Itálie, 27).
Kapverdské ostrovy jsou sice už ze šampionátu venku, ale zanechaly obrovskou stopu. Po Vozinhovi na ostrově pojmenovávají ulice, během několika červnových týdnů se stal modlou a obletovanou celebritou. Nedávno 40letý gólman nastoupil za Kapverdy už do 92 zápasů, ale rozhodně nepatřil mezi světové gólmany.
Na sítích překonává hvězdy
Na jaře chytal jen druhou ligu za portugalské Chaves, smlouva mu vypršela a aktuálně je volným hráčem. Vzhledem k jeho výkonům na turnaji a i nabranému marketingovému potenciálu mu mohou chodit zajímavé nabídky. V zámořských médiích už se objevují informace o tom, že o něm uvažuje Inter Miami. Klub vlastněný Davidem Beckhamem, který Vozinhův výkon proti Argentině sledoval přímo na tribuně stadionu v Miami, by mu mohl nabídnout dvouletý kontrakt. Nabídky údajně chodí i z velkých klubů v Brazílii.
Vzestup Vozinhovy slávy je naprosto unikátní. Začalo to už po prvním zápase na turnaji proti Španělsku, kde Kapverdám výrazně pomohl k bezbrankové remíze. Právě po tomto zápase vylétl na instagramu počet jeho sledujících z 50 000 na sedm milionů a během turnaje dál rostl, aktuálně překročil 20 milionů. Tím překovává například hvězdy zámořské NFL Toma Bradyho nebo Patricka Mahomese.
Vozinhova cesta do profesionálního fotbalu přitom byla velice trnitá, první smlouvu dostal až ve 25 letech. Zmiňoval, že už od mládí chytal dobře, ale v brankářském řemesle ho limitovala menší výška (současných 189 centimetrů). Jeho přezdívka znamená v kreolštině, jazyku jeho předků, „babička,“ protože v mládí odcházel z hraní pouličního fotbalu ke svým prarodičům, kteří ho pomáhali vychovávat. Jeho výkonů v Americe už se bohužel nedožili, přicestovat nemohla ani jeho matka, která nedostala víza.
Vozinha má za sebou pestrou kariéru v Evropě – pět sezon strávil v kyperském Limassolu (2017-2022), dva roky nastupoval i ve slovenském Trenčíně, kde se potkal s českým trenérem Františkem Strakou.
Zkušený kouč je s kometou mistrovství stále v kontaktu. Když jako expert stanice Nova Action hodnotil zápas Česka s Mexikem, svému bývalému gólmanovi dokonce zavolal. „Všichni o tobě mluví, je neuvěřitelné, co na mistrovství předvádíš. Jsi kouzelník. Možná ti budu muset sehnat nový klub, něco jako Chelsea, Real,“ smál se Straka na videu, které později stanice Nova zveřejnila.
Co si spolu vyprávěli? „Zavzpomínali jsme malinko na Trenčín. Tenkrát tam byla roztrhaná kabina - Nigerijci, Srbové, Chorvati, Kapverďané. Vozi střídavě chytal, někdy ne. Pak mi říkal, že by potřeboval větší důvěru. Tak jsem ho tam dal,“ vyprávěl Straka. „Co ukazuje tady na mistrovství, ukazoval i v Trenčíně. Je typem gólmana, který dělal minely. Ale když ho mančaft potřeboval, on tam byl. Na nic si nehraje. Je to kamarád se vším všudy, vždycky byl v šatně pro ostatní kluky. Jsem moc rád, že jsme v kontaktu, občas si voláme. Je to fakt borec. A na baby je jak šílenej,“ smál se zkušený trenér.