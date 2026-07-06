Mexiko - Anglie 2:3. Odložený začátek, červená i dvě penalty, Albion zvládl drama!
Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3:2 a jsou potřetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. Dva góly vstřelil v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Jude Bellingham, ale Julián Quiňones ještě do přestávky snížil. Od 54. minuty hráli Angličané bez vyloučeného Jarella Quansaha, přesto zvýšili náskok, když Harry Kane proměnil penaltu ve svůj šestý gól na turnaji. Pavouk play off MS 2026 >>>
Pokutový kop zužitkoval také na druhé straně Raúl Jiménez, ale vynutit si prodloužení už domácí nedokázali. Potřetí na turnaji ovlivnilo program počasí, zápas začal kvůli bouřce s hodinovým zpožděním.
Ve čtvrtfinále se Angličané v sobotu ve 23:00 SELČ utkají v Miami s Norskem, které vyřadilo Brazílii.