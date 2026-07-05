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ONLINE: Mexiko - Anglie. Uspěje spolupořadatel na Aztéckém stadionu a vyřadí favorita?

Mexičtí fotbalisté se radují z druhé trefy do sítě Ekvádoru, o kterou se postaral Raúl Jiménez
Mexičtí fotbalisté se radují z druhé trefy do sítě Ekvádoru, o kterou se postaral Raúl JiménezZdroj: ČTK / AP / Silvia Izquierdo
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Mexika nastupují v osmifinále světového šampionátu proti Anglii. Spolupořadatel turnaje chce znovu využít výhody domácího prostředí na Aztéckém stadionu a vyřadit jednoho z favoritů mistrovství. Případným postupem by Mexičané vyrovnali své maximum na šampionátech. Vicemistři Evropy z Anglie opět spoléhají na kanonýra Harryho Kanea, trenér Thomas Tuchel má lehké obavy z nezvyklé nadmořské výšky. Ovlivní podmínky utkání? ONLINE přenos sledujte v noci na pondělí od 2.00 na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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