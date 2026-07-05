ONLINE: Mexiko - Anglie. Uspěje spolupořadatel na Aztéckém stadionu a vyřadí favorita?
Fotbalisté Mexika nastupují v osmifinále světového šampionátu proti Anglii. Spolupořadatel turnaje chce znovu využít výhody domácího prostředí na Aztéckém stadionu a vyřadit jednoho z favoritů mistrovství. Případným postupem by Mexičané vyrovnali své maximum na šampionátech. Vicemistři Evropy z Anglie opět spoléhají na kanonýra Harryho Kanea, trenér Thomas Tuchel má lehké obavy z nezvyklé nadmořské výšky. Ovlivní podmínky utkání? ONLINE přenos sledujte v noci na pondělí od 2.00 na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>