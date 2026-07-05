Naštvaná Belgie: zrušení červené pro hráče USA? Asi apríl. Za Baloguna měl lobovat Trump
Mundial v USA, Mexiku a Kanadě zatím kromě pár bouřek a nevpuštění afrického rozhodčího do dějiště šampionátu probíhal překvapivě klidně. Ale nyní je zaděláno na pořádný průšvih. Belgie se hodně ostře vymezila proti rozhodnutí FIFA omilostnit před osmifinále amerického útočníka Folarina Baloguna, který dostal v předešlém kole červenou kartu. „Nechceme bránit náš národní tým nebo federaci. Chceme bránit integritu fotbalu,“ řekl kouč Rudi García před vzájemným duelem s domácím týmem. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Zrekapitulujme si, co se stalo. Folarin Balogun v play off s Bosnou nešťastně, ale hodně bolestivě došlápl v souboji na achillovku Tarina Muhameroviče. Na základě intervence VAR byl vyloučen. Z expertů se nad červenou kartou málokdo podivoval, rozhodčí jsou při podobných zákrocích dlouhodobě instruováni trestat vyloučením. Spíše naopak, mnozí poukazovali na podobnost s Lionelem Messim, který měl za podobné došlápnutí vidět v prvním zápase šampionátu zřejmě také červenou kartu.
O to větší překvapení bylo, když FIFA vydala v neděli zprávu o tom, že Balogunovi byla červená karta zrušena. Klíčový útočník USA tak může nastoupit v osmifinále proti Belgii. FIFA se odkazuje na článek 27 Disciplinárního řádu FIFA. Jak přitom po zápase referoval web The Athletic, USA se ani nemohlo proti automatickému jednozápasovému trestu odvolat. Naopak, nezávislý panel může po uplynutí trestu ještě počet zápasů jen navýšit.
Další kontroverze kolem rozhodnutí vyšly na světlo světa zanedlouho. Očividně se neodvolával tým, ale někdo jiný. Podle novináře Bena Jacobse a New York Times volal kvůli červené Baloguna prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi přímo Bílý dům.
Byť o zrušení červené karty následně rozhodla nezávislá komise, situace je logicky podezřelá. Zvláště s ohledem na vysoce nadstandardní vztah mezi Infantinem a prezidentem USA Donaldem Trumpem. Ten se po verdiktu FIFA pořádně zaradoval na síti Truth Social: „Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost!“
Hrozí i bojkot
Celou situaci nenechali být Belgičané, kteří USA vyzvou v noci z pondělí na úterý. Svaz vydal obsáhlé a relativně ostré vyjádření, ve kterém přiznává nad rozhodnutím údiv. Článek 27, o který se FIFA opírá, napadají jiným článkem. „Článek 66.4 téhož Disciplinárního řádu FIFA jasně stanovuje, že červená karta (vyloučení) automaticky vede k zákazu startu v následujícím zápase týmu, jak tomu bylo v případě všech předchozích červených karet udělených během tohoto mistrovství.“ Dále Belgie odkazuje i na soutěžní řád samotného šampionátu, který v článku 10.5 rovněž mluví o automatické stopce na jeden zápas.
„V zájmu ochrany práv všech zúčastněných týmů a obrany základních principů fair play v našem sportu, a to jak na tomto mistrovství světa, tak na budoucích ročnících turnaje, svaz momentálně prověřuje všechny dostupné možnosti,“ píše Belgie s náznakem, že se toho do startu utkání může ještě hodně stát.
„Nevěděl jsem, že na mistrovství světa je 5. červenec doopravdy 1. dubna. Je asi apríl!“ podivil se kouč Rudi García při dotazu na Balogunovo omilostnění. Pak odkázal na vyjádření belgického svazu. „Nechceme bránit náš národní tým nebo federaci. Chceme bránit integritu fotbalu. Takové rozhodnutí se v historii mistrovství světa ještě nestalo,“ popsal.
Je otázkou, jak se Belgie do výkopu k situaci dál postaví. Bude skrze právníky tlačit na to, aby nejlepší střelec USA nemohl hrát? Bude bojkotovat zápas? I to může být ve hře.