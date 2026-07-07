Portugalsko - Španělsko 0:1. Gól v nastavení, Ronaldo se mistrem světa nestane. Dojetí po zápase
V unikátní sbírce pohárů, titulů a individuálních ocenění mu bude ta nejcennější možná trofej už navždy scházet. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie, se mistrem světa nestane. Byť se o svém konci s předstihem jen zmiňoval a definitivně jej nepotvrdil, zdá se velmi nepravděpodobné, že by si na příštím mundialu (v pětačtyřiceti letech!) zahrál. Jeho Portugalsko na tom letošním padlo 0:1 se Španělskem a s turnajem se loučí už v osmifinále. Pavouk play off MS 2026 >>>
Transparent „Legend vs. Future“, který držela jedna z fanynek v ochozech dallaského stadionu, mluvil za vše. Na place se skutečně potkaly dvě generační hvězdy. Zatímco portugalský Cristiano Ronaldo se s nejsledovanějším fotbalovým jevištěm pozvolna loučí, španělský Lamine Yamal má před sebou ještě kupu let.
Klíčová role ale připadla jiným. Konkrétně Mikelu Merinovi a přihrávajícímu Ferranu Torresovi. Španělští náhradníci si v první minutě nastaveného času vyťukali portugalskou obranu a rozhodli o postupu mezi osmičku nejlepších. „Věděli jsme, že pokud budeme trpěliví a budeme hrát dál svou hru, naše šance přijde. Naštěstí přišla v samotném závěru,“ radoval se hrdina Merino. „Nikdy jsme nepřestali věřit. Tým ukázal trpělivost, charakter i kvalitu. Takové zápasy rozhodují detaily a my jsme si šli za vítězstvím až do konce,“ navázal kouč Luis de la Fuente.
Úřadující mistři Evropy se do čtvrtfinále MS vrací po šestnáctileté pauze. Na dvou posledních šampionátech totiž vypadli v osmifinále a v Brazílii 2014 dokonce ani nepostoupili ze skupiny. Nyní ale poslali domů Portugalce, podobně jako na zlatém mundialu v Jihoafrické republice. Shodně v osmifinále a znovu po výsledku 1:0.
V roce 2010 kousal tehdy pětadvacetiletý Ronaldo vyřazení těžce. Po utkání si odplivl směrem ke kameře, za což schytal obrovskou kritiku doma i ve světě. Pozornost strhl při odchodu ze hřiště i před čtyřmi lety v Kataru, kde se po senzační čtvrtfinálové porážce s Marokem neubránil slzám.
Letošní konec už bral portugalský kapitán smířlivěji. Krátce po utkání si plácl s Rodrim a poté gratuloval i dalším španělským hráčům. Úprk pryč se tentokrát nekonal, Ronaldo stál na trávníku a smutně hleděl do prázdna. Viditelně dojatý si poté vyslechl děkovačku portugalských fanoušků.
Hlavou mu v tu chvíli pravděpodobně běžely momenty, z nichž mohl skórovat. Dvakrát se k balonu v soupeřově vápně jen těsně nedostal, v první půli brankáře Simóna prověřil ze strany a následně i ekvilibristickým zakončením. To ale od něj bylo vše. Nejblíže k portugalskému gólu měl levý bek Nuno Mendes, jehož nadějnou ránu přizvedl španělský obránce Porro do břevna.
I proto se Portugalci své čtvrté trofeje nedočkají. Ronaldo se svým týmem vyhrál dvakrát Ligu národů a před deseti lety i evropský šampionát ve Francii. To vše by ale zřejmě raději vyměnil za zlato z mistrovství světa...