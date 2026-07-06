Portugalsko - Španělsko 0:1. Šlágr osmifinále rozhodl gól v nastavení, Ronaldo a spol. končí
Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa v Americe porazili Portugalsko 1:0. Souboj pyrenejských sousedů rozhodl v Dallasu ve prospěch úřadujících evropských šampionů v první minutě nastavení Mikel Merino, který po spolupráci dvou střídajících hráčů sám před gólmanem zužitkoval přihrávku od Ferrana Torrese. Pavouk play off MS 2026 >>>
Španělsko zůstává jediným týmem, který na turnaji ještě neinkasoval. Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho oplatili Portugalcům loňskou prohru z finále Ligy národů a protáhli sérii bez porážky v základní době už na 35 utkání, čímž vyrovnali své historické maximum.
Španělé prošli do čtvrtfinále mistrovství světa poprvé od zlata v roce 2010, jejich dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi USA a Belgií. Jednačtyřicetiletý portugalský kapitán Cristiano Ronaldo odehrál zřejmě poslední zápas na velkých turnajích, už před utkáním uvedl, že jde o jeho závěrečný šampionát v kariéře.
Pod střechou stadionu v Dallasu viděli fanoušci od úvodu svižné utkání. Zpočátku byli nebezpečnější Španělé. V osmé minutě se dostal za obranu Oyarzabal, ve stoprocentní šanci ale minul a pátý gól na šampionátu nepřidal. Na opačné straně protáhl Simóna z úhlu veterán Ronaldo.
Hned dvě slibné možnosti v rozmezí pár sekund si Španělé vytvořili v 16. minutě. Brankář Costa však vytáhl Yamalovu střelu i následný Baenův technický pokus. Neprosadil se ani Olmo, který z dorážky hlavičkou z hranice malého vápna minul.
Nejblíže k vedoucí trefě měli nicméně v první půli Portugalci. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu napřáhl v 41. minutě z hranice vápna Mendes a jeho tvrdou ránu přizvedl zadák Porro na břevno vlastní branky. Simón jen s velkým štěstím udržel neprůstřelnost na turnaji.
Po změně stran výrazně ubylo šancí. Yamal z přímého kopu trefil jen střed branky, v 76. minutě na opačné straně vypálil do boční sítě Fernandes. Portugalci postupně vyklidili střed pole a soupeř je nakonec za pasivitu potrestal. Po rychle rozehraném přímém kopu vysunul Torres dalšího střídajícího hráče Merina a ten na začátku nastavení sám před Costou nezaváhal.
Portugalci ještě mohli srovnat, střídající Bernardo Silva ale v sedmé minutě nastavení po centru ze strany hlavičkoval těsně nad. Gólman Simón ani v pátém utkání na turnaji neinkasoval a rekordní neprůstřelnost na světových šampionátech protáhl v součtu s minulým turnajem už na 609 minut.