Předplatné

ONLINE: USA - Belgie. Kontroverzní duel kvůli Balogunově trestu, ustojí hostitelé tlak?

Folarin Balogun se spoluhráči raduje z gólu
Folarin Balogun se spoluhráči raduje z góluZdroj: ČTK / AP / Andre Penner
Gólová radost Baloguna
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Trenér Mauricio Pochettino a kapitán Christian Pulisic
Utkání mezi USA a Bosnou a Hercegovinou
Strkanice v závěru duelu USA - Austrálie
Alex Freeman se raduje z gólu
19
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Fotbalisty Spojených států amerických dělí na domácím mistrovství světa jediný zápas od postupu do prvního čtvrtfinále. Čeká je Belgie, američtí fotbalisté se tak pokusí oplatit vyřazení ve stejné fázi turnaje z roku 2014. K porážce vítěze divokého zápasu se Senegalem může pomoct i útočník Folarin Balogun, kterému FIFA zrušila stopku za červenou kartu. Kdo tak v pátek narazí na Španělsko, nebo Portugalsko? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů