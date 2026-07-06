ONLINE: USA - Belgie. Kontroverzní duel kvůli Balogunově trestu, ustojí hostitelé tlak?
Fotbalisty Spojených států amerických dělí na domácím mistrovství světa jediný zápas od postupu do prvního čtvrtfinále. Čeká je Belgie, američtí fotbalisté se tak pokusí oplatit vyřazení ve stejné fázi turnaje z roku 2014. K porážce vítěze divokého zápasu se Senegalem může pomoct i útočník Folarin Balogun, kterému FIFA zrušila stopku za červenou kartu. Kdo tak v pátek narazí na Španělsko, nebo Portugalsko? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>