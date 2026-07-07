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USA - Belgie 1:4. V osmifinále končí i třetí pořadatel, dvakrát skóroval De Ketelaere

Postup Belgie přes domácí tým USA řídil dvougólový Charles De Ketelaere
Postup Belgie přes domácí tým USA řídil dvougólový Charles De KetelaereZdroj: ČTK/AP Photo
Fotbalisté USA podlehli 1:4 Belgii a končí na MS v osmifinále
Fotbalisté USA podlehli 1:4 Belgii a končí na MS v osmifinále
Fotbalisté USA podlehli 1:4 Belgii a končí na MS v osmifinále
Fotbalisté USA končí na MS v osmifinále, podlehli 1:4 Belgii
Fotbalisté USA končí na MS v osmifinále, podlehli 1:4 Belgii
Postup Belgie přes domácí tým USA řídil dvougólový Charles De Ketelaere
Postup Belgie přes domácí tým USA řídil dvougólový Charles De Ketelaere
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4:1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V prvním poločase dvakrát skóroval Charles De Ketelaere, za domácí se prosadil Malik Tillman. Po změně stran přidali další góly Hans Vanaken a Romelu Lukaku. Pavouk play off MS 2026 >>>

Belgičané postoupili do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21:00 SELČ se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.

Belgičané šli do vedení už v deváté minutě, kdy si De Ketelaere našel před bránou Raskinovu přihrávku a zaznamenal premiérový gól na šampionátu. Po půlhodině srovnal tečovanou střelou z přímého kopu Tillman, jenž se podobným způsobem trefil i v úvodním kole vyřazovací fáze proti Bosně a Hercegovině. Stal se tak teprve druhým hráčem za posledních 60 let, který na jednom MS skóroval dvakrát z přímého kopu, dosud se to povedlo pouze Francouzovi Genghinimu v roce 1982.

Radost ale domácím dlouho nevydržela, v 33. minutě udeřil hlavou znovu De Ketelaere. Stejný hráč navíc v 57. minutě obral o míč vyběhnutého Freese a chybu gólmana USA potrestal střelou do odkryté brány Vanaken.

Pojistku přidal ve třetí minutě nastavení Lukaku, jenž se po další chybě v rozehrávce USA trefil obstřelem k tyči. Třiatřicetiletý kanonýr dal už svůj osmý gól na světovém šampionátu, na tom aktuálním se prosadil potřetí.

Američanům nepomohl ani útočník Balogun, jenž po červené kartě v minulém utkání mohl nastoupit, protože mu FIFA pozastavila trest a odložila ho na zkušební dobu jednoho roku. Dnes odehrál takřka celý zápas, vystřídal až v nastavení. USA podlehly Belgii v osmifinále MS stejně jako před 12 lety.

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