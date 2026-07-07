Courtois si po postupu Belgie rýpl do Američanů: Nedostatek respektu, byl jsem si jistý
Nejsledovanější muž utkání prakticky nic nepředvedl. Folarin Balogun po hodně medializovaném vyloučení v minulém kole proti Bosně a Hercegovině (2:1) nakonec mohl nastoupit, ale stal se symbolem zmaru fotbalistů USA. Pořadatel tak po špatném výkonu končí v osmifinále mistrovství světa, když na Belgii nestačil v žádném ohledu a podlehl 1:4. „V posledních dnech nám tady v USA projevovali nedostatek respektu,“ neodpustil si poznámku belgický gólman Thibaut Courtois. Pavouk play off MS 2026 >>>
Domácí výběr ukázal v prvních čtyřech zápasech na turnaji lepší formu, fotbal USA bavil a ve všech důležitých momentech přišel také výsledek. Naopak stárnoucí Belgie do osmifinále spíš doklopýtala. Po 90 minutách vyhrála jen jediný zápas.
Před vzájemným utkáním tak řada expertů mírně favorizovala Spojené státy, stejně tak i sázkové kanceláře. Všichni se spletli. Belgie naprosto dominovala a zcela zaslouženě ovládla utkání rozdílem tří branek. „Říkalo se, že by nás mohli snadno porazit, ale myslím, že jsme dokázali, že jsme dobrý tým. Odehráli jsme skvělý zápas,“ zubil se Courtois s pocitem zadostiučinění.
USA se za celých 90 minut nedostaly do svého typického tempa. Obvykle skvělým pohybem, aktivitou a kvalitou přehráli každého soka, to tentokrát vůbec nešlo. Zmar vygradoval v 57. minutě obrovskou chybou gólmana Matta Freese, po níž Hans Vanaken do odkryté sítě pojistil vedení Evropanů na 3:1. „Belgie byla lepší, to je naprosto jasné,“ přiznal Mauricio Pochettino.
Velká pozornost mířila především na amerického útočníka Baloguna, který původně kvůli trestu za červenou kartu neměl nastoupit, ale FIFA postupovala velmi netradičně a autor tří gólů na turnaji vyběhl na trávník od první minuty. Kontroverzi vyvolal i fakt, že se za něj přimluvil prezident USA Donald Trump, což by se podle pravidel Mezinárodní fotbalové federace nemělo dít.
Zápas pak nejlepšímu střelci týmu vůbec nevyšel. S míčem se potkal jen devatenáctkrát, což bylo druhé nejhorší číslo ze všech mužů v základních sestavách. Hůř na tom byl pouze belgický Amadou Onana, jenž musel ve 21. minutě střídat pro zranění. „Prostě jsme nebyli dost dobří, nemusíme hledat nějakou výmluvu,“ bránil se Pochettino proti otázce, zda kauza kolem Baloguna ovlivnila tým.
„Věci, co se děly před zápasem, nemusely nutně hrát roli. Četl jsem to a smál se tomu. Upřímně, naším vítězstvím jsem si byl o něco jistější než v zápase proti Senegalu. To byl silnější soupeř než USA, což se dnes také ukázalo,“ rýpl si Courtois.
Na otázku ohledně omilostněného útočníka odpovídal také kouč Rudi Garcia, který volil jiná slova a naopak vyzdvihl chování samotného Baloguna. „Přišel si se mnou promluvit, což se mi líbilo. Řekl jsem mu, že to není jeho chyba a on za to nemůže. Vážím si toho, že za mnou přišel,“ řekl Garcia.
Jeho mužstvo tak pokračuje do čtvrtfinále, kde narazí na rozjeté Španělsko, což bude pro Belgii jasně nejtěžší zkouška na turnaji.