Ronaldo sedmý šampionát nepřidá: Vyhrané EURO je pro mě jako MS, mám čisté svědomí
Jeden z nejsilnějších výběrů na šampionátu končí v osmifinále jako velké zklamání. Portugalsko padlo proti Španělsku 0:1, vyhrálo jen dva z pěti duelů na turnaji a mezi nejlepších osm se nedostalo. U týmu okamžitě skončil trenér Roberto Martínez a legendární Cristiano Ronaldo se navždy rozloučil s největší fotbalovou akcí. „Dal jsem do toho všechno. Je pravda, že to bylo moje poslední mistrovství světa,“ oznámil šestinásobný účastník. Pavouk play off MS 2026 >>>
Ani tenhle pokus nevyšel. Od roku 2006 se představil na všech mundialech, ale čtvrté místo právě z první účasti před dvaceti lety nikdy nepřekonal. Cristiano Ronaldo o tom dlouho nechtěl mluvit, ale nyní přiznal, že v 41 letech končí a sedmou účast již nepřidá.
„Jsem v pořádku. Jsem smutný, že opouštím mistrovství světa takhle, ale dal jsem do toho všechno a odcházím s čistým svědomím,“ řekl kapitán pro SportTV po prohraném osmifinále.
Jako jediný se může pochlubit střeleckým zápisem na šesti různých edicích, ale na vysněnou zlatou trofej nikdy nedosáhl. „Takový už je fotbalový život. Někdy vyhráváme, někdy prohráváme, ale musíme jít dál,“ pokračoval hvězdný střelec.
„Zítra se probudím s čistým svědomím. Pro Portugalsko jsem vyhrál tři tituly (jedno mistrovství Evropy a dvě Ligy národů). Před Cristianem přitom nikdy Portugalsko žádnou trofej nevyhrálo. Mým největším úspěchem s Portugalskem je EURO 2016. Tahle trofej pro mě znamená to samé jako mistrovství světa. Proto odcházím s čistým svědomím. Dal jsem do toho všechno. Zítra je nový den a život jde dál,“ pravil držitel prakticky všech rekordů národního týmu své země.
Největší zájem byl jako obvykle kolem ikony CR7, ale v portugalské reprezentaci přichází ještě jedna velká změna. Po neúspěchu na lavičce skončil trenér Roberto Martínez. „Jeden cyklus končí a je důležité mít tady nový hlas,“ pravil trenér po prohraném osmifinále.
Poděkoval portugalskému svazu i lidem v zemi za krásné tři roky. „Když jsem přišel do Portugalska, soustředil jsem se na to vyhrát mistrovství světa. Věřím, že bez toho nemá smysl pokračovat. Vedení a prezident mají možnost vybrat si nového trenéra a moje smlouva dnes končí, takže není moc co dodat,“ komentoval konec u týmu španělský kouč.
Ještě než dal reprezentaci definitivní sbohem, zastavil se také u kapitána svého týmu. „Mluvíme o fotbalové ikoně. Hráčů jako Cristiano Ronaldo na světě moc není a navždy budu cenit, o co se na mistrovství světa pokusil, protože jeho snem bylo turnaj vyhrát. Byl neuvěřitelným příkladem kapitána, a to jak po fotbalové, tak po lidské stránce,“ chválil největší hvězdu.
„Jeho vliv v kabině a uvnitř celého týmu si celý realizační tým i všichni hráči ponesou navždy v sobě. Je vzorem sportovce i člověka, který se za tímto sportovcem skrývá,“ vyzdvihl Martínez jeho lidské přednosti.