Argentina - Egypt 3:2. Neskutečný obrat favorita! Messi zahodil penaltu, pak řídil otočku
Wow, tak to byl zápas! Argentina byla už jednou nohou venku z mistrovství světa, v osmifinále proti Egyptu senzačně prohrávala 0:2 ještě v 78. minutě. Nakonec ale přišel velký obrat zápasu, nejdříve po asistenci Lionela Messiho snížil Cristian Romero, následně svým osmým gólem na turnaji Messi srovnal a ve druhé minutě nastavení rozhodl Enzo Fernández. Argentina vyhrála 3:2 a stále může toužit po obhajobě titulu, ve čtvrtfinále se utká s vítězem zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Pavouk play off MS 2026 >>>
Na čtvrtfinále se úřadující mistři světa vrátí do Kansas City, kde jejich cesta začala výhrou 3:0 nad Alžírskem. V neděli ve 3:00 SELČ bude jejich soupeřem vítěz posledního dnešního zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Messi bude moci znovu vylepšit svůj střelecký rekord, historickému pořadí MS po dnešku vévodí s 21 brankami.
Trenér Lionel Scaloni ve srovnání se zápasem proti Kapverdám, v němž několik hráčů dohrávalo s křečemi, udělal tři změny. Na levý kraj obrany se vrátil Tagliafico, do zálohy Paredes a v útoku dostal přednost Álvarez před králem střelců italské ligy Lautarem Martínezem.
Do egyptské jedenáctky po odpykání trestu za žluté karty znovu naskočil záložník Lašín, ale chyběli zranění obránci Fatú a Abdal Múním. Trenér Husam Hasan z obavy před soupeřovou ofenzívou obětoval útočníka Marmúše a místo něj posílil střed pole Hasan.
Argentinci v minulém kole zdolali Kapverdy také 3:2 až v prodloužení a s dalším papírově výrazně slabším africkým soupeřem, který je v žebříčku FIFA o 28 příček níž, začali ještě mnohem hůř. Dřív než sami zaznamenali první střelu na branku, už prohrávali.
Po nakrátko rozehraném rohovém kopu poslal Attijá dlouhý centr a Ibráhím hlavou rozjásal africkou část publika. Bylo to poprvé, co mistři světa na turnaji prohrávali, a v té chvíli ožily vzpomínky na šokující porážku se Saúdskou Arábii v úvodu minulého mistrovství světa.
Šance smazat manko přišla už za čtyři minuty, když Hasan srazil v šestnáctce unikajícího Tagliafica. Penaltu vzal na sebe Messi, ale stejně jako proti Rakousku ji neproměnil. Nedokázal ji přesně umístit a brankář Šubajr na míč dosáhl.
Z osmi pokutových kopů, které argentinská hvězda na mistrovství světa zahrávala v normální hrací době, tak skončila v síti jen polovina. Tolik nepovedených pokusů v historii šampionátu nikdo jiný nemá, což je další rekord, o který ale Messi určitě nestál.
Egyptský gólman zneškodnil penaltu už v utkání s Íránem a dnes přiváděl favorizovaného soupeře k zoufalství. Znovu se vytáhl při Mac Allisterově hlavičce i Álvarezově umístěné střele z voleje. Při Messiho přímém kopu z 25 metrů mu pomohla tyč.
Druhý poločas začal argentinským náporem, ale po hodině hry zakončil Ziku rychlý brejk střelou do sítě. Gólové oslavy ale zrušila kontrola u videa, která odhalila, že na začátku akce ještě na egyptské polovině byl faul. Výsledkem byla jen žlutá karta za svlečený dres. Ale argentinská obrana varování nebrala vážně. Po sedmi minutách se brejková akce opakovala a Ziku už tentokrát skóroval regulérně.
Závěr jihoamerického favorita byl ale drtivý a Messi byl jeho hlavním architektem. Jedenáct minut před koncem připravil gól pro Romera, což byla jeho rekordní jedenáctá asistence na mistrovství světa. A po pěti minutách po dalším závaru před brankou vstřelil osmý gól na tomto turnaji a 21. celkově.
Dosud neporažený Egypt se s obratem nedokázal vyrovnat a jeho koncepce se úplně rozsypala. Ve druhé nastavené minutě odmítl Fernández prodloužení a svým prvním gólem na turnaji poslal Argentinu do čtvrtfinále. Egyptské protesty, že akci předcházel faul, zůstaly nevyslyšeny.