Argentina - Egypt 3:2. Neskutečný obrat! Messi nedal penaltu, pak řídil otočku a plakal štěstím
Ne, loučení Lionela Messiho s mistrovstvím světa se nekoná. Ten malý chlapík zboří i pyramidu, když na to přijde. Egypt vedl v osmifinále nad Argentinou 2:0, kapitán úřadujících mistrů navíc (opět) zahodil penaltu. A stejně se nakonec smál na celou Atlantu právě on, protože dal vyrovnávací gól, předtím na Romerův zásah přihrál a po trefě Enza Fernándeze z 92. minuty slavil se svými parťáky postup do čtvrtfinále turnaje. V zápase, který nadchl. A po němž i Messi plakal štěstím… Pavouk play off MS 2026 >>>
Neskutečný finiš obhájců zlata. V čele s Lionelem Messim, který v pravou chvíli vytáhl svou genialitu, potvrdil fotbalovou nesmrtelnost a navýšil vlastní rekordy na MS. Jeden z největších obratů v historii šampionátů vykopl Argentinu (3:2) mezi nejlepší osmičku a rozplakal hrdý Egypt, jenž byl kousíček od šokujícího úspěchu.
„Nejde jen o Messiho. Ani zbytek tohoto týmu se nenechá porazit,“ smekl bývalý anglický útočník Ian Wright. „Ztratil jsem hlas,“ usmál se Roy Keane, někdejší výborný záložník Manchesteru United a kapitán Irska.
Když se Enzo Fernández, vydatně potetovaný záložník londýnské Chelsea na konci druhé minuty nastaveného času zavěsil do vzduchu a trknul hlavou ke vzdálenější tyči skvostný centr Lautara Martíneze, svět oněměl v úžasu. Argentinci, kteří se o kolo dřív natrápili na postup přes Kapverdy po prodloužení, ukázali ve druhém poločase proti Egyptu ukrutnou sílu.
Hodnou mistrů světa z Kataru a také největšího favorita turnaje v USA, Kanadě a Mexiku. Trefy Romera, Messiho a Fernándeze otočily skóre z 0:2 na 3:2. U dvou ze tří gólů byl fotbalový pan Božský s číslem 10 na zádech, nejlepší střelec historie MS. Nezničitelný Leo Messi dotáhl svůj tým jako kapitán do další bitvy.
Když se po exkluzivním dramatu objímal na trávníku se spoluhráči, v očích měl slzy. Ještě v 78. minutě to přitom vypadalo, že bude po posledním hvizdu plakat nad koncem na turnaji, který je posledním v jeho kariéře.
Svůj šampionát číslo 6 si ovšem skoro čtyřicetiletý útočník dál užívá a hodlá i ve čtvrtfinále překonávat milníky. Formu má famózní, trefil se v devíti utkáních v řadě a byl logicky vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, který se stal ozdobou letošního MS.
Nedivte se, že ho kamarádi přímo na hrací ploše vyhazovali do vzduchu. Bez svého lídra by to nedokázali. „Bylo to neuvěřitelné,“ kochal se někdejší brankář Paul Robinson. „Egypt je frustrovaný z verdiktů rozhodčích,“ narážel hlavně na neuznaný gól Zika na 2:0, jemuž předcházel faul na Lisandra Martíneze při rozjezdu brejkové akce.
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Šikovný Ziko se sice nakonec regulérně trefil, ovšem ani dvougólový náskok zástupci afrického kontinentu nestačil. Tlak favorita rostl, až vyústil ve tři zásahy do sítě vynikajícího Mustafy Šubajra. Srdnatá ekipa kolem lídra Mohameda Salaha tak na turnaji končí, a to po první porážce.
„Viděli jsme slzy smutku Cristiana Ronalda a nyní slzy štěstí Lionela Messiho,“ uvedl Keane. „Argentina dala nádherné góly. Páni! Proto tuhle hru tolik milujeme. Naprosto úžasné,“ shrnul dechberoucí představení, v němž Messi skóroval parádním kopem uvnitř šestnáctky po skrumáži. Balon nakopl lehkou šajtlí, gólman si na něj sáhl, ale jeho cestě do sítě nezabránil.
Argentinský vůdce zavelel na zteč v pravou chvíli. Opět se stal velebeným hrdinou, miláčkem davů. Na jeho zazděnou penaltu z první půle si už nikdo nevzpomněl. Ani na to, že „desítku“ nedal ani ve skupině proti Rakousku. Příště si klidně vezme míč znova. Na to vemte Messi.