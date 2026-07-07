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ONLINE: Argentina - Egypt 0:1. Překvapivý úder outsidera! Messi nedal penaltu, pak trefil tyč

Lionel Messi ve 21. minutě osmifinále MS proti Egyptu neproměnil pokutový kop
Lionel Messi ve 21. minutě osmifinále MS proti Egyptu neproměnil pokutový kopZdroj: ČTK / AP / Erik S. Lesser
Egyptský obránce Ramy Rabia odehrává míč před Lionelem Messim z Argentiny
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Argentiny se v úterním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Povede se týmu kolem Mohameda Salaha překvapit favorita? Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

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