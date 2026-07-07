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ONLINE: Argentina - Egypt 3:2. Neskutečný obrat favorita! Enzo se trefil v nastavení

Lionel Messi a Julián Álvarez se radují z trefy do sítě Egypta
Lionel Messi a Julián Álvarez se radují z trefy do sítě EgyptaZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Lionel Messi ve 21. minutě osmifinále MS proti Egyptu neproměnil pokutový kop
Lionel Messi neproměnil na letošním světovém šampionátu už druhou penaltu
Lionel Messi v prvním poločase proti Egyptu neproměnil penaltu, pak trefil tyč z přímého kopu
Lionel Messi během prvního poločasu osmifinále mistrovství světa proti Egyptu
Egyptský obránce Ramy Rabia odehrává míč před Lionelem Messim z Argentiny
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Argentiny se v úterním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Povede se týmu kolem Mohameda Salaha překvapit favorita? Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

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