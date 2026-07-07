ONLINE: Argentina - Egypt. Souboj superhvězd, překvapí Salah rozjetého Messiho?
Fotbalisté Argentiny se v úterním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Povede se týmu kolem Mohameda Salaha překvapit favorita? Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>