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ONLINE: Argentina - Egypt. Souboj superhvězd, překvapí Salah rozjetého Messiho?

Messiho oslava rekordního gólu
Messiho oslava rekordního góluZdroj: Christian Brunskill / Profimedia
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Argentiny se v úterním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Povede se týmu kolem Mohameda Salaha překvapit favorita? Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>

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