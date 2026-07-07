ONLINE: Švýcarsko - Kolumbie. Prolomí Evropané čtvrtfinálové prokletí?
Fotbalisté Kolumbie a Švýcarska zakončují osmifinálový program na mistrovství světa. Oba týmy jsou na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku ve výborné formě, ze čtyř zápasů ztratily body za jedinou remízu. Kolumbijci se pokusí zopakovat čtvrtfinálovou účast z roku 2014. Švýcaři třikrát po sobě vypadli v osmifinále, mezi osmi nejlepšími celky šampionátu byli naposledy před 82 lety. Duel ve Vancouveru bude posledním mimo území Spojených států, kde se odehraje zbytek šampionátu. Utkání sledujte od 22.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 >>>