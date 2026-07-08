Švýcarsko - Kolumbie 0:0, na pen. 4:3. Drama o postup do čtvrtfinále MS rozhodly až penalty
Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4:3 na penalty, po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek. V rozhodujícím rozstřelu za jihoamerický celek selhali Davinson Sánchez a Cucho Hernández, evropský tým proměnil čtyři z pěti pokutových kopů. Pavouk play off MS 2026 >>>
Švýcarsko si zahraje na světovém šampionátu čtvrtfinále poprvé od roku 1954. V duelu o semifinále vyzve v neděli nad ránem středoevropského času obhájce zlata z Argentiny. Kolumbie na své druhé čtvrtfinále v historii nedosáhla, s turnajem v Americe se loučí, i když v základní době ani jednou neprohrála.
Švýcarský trenér Yakin postrádal kvůli zranění hned tři hráče. Chyběl mu i nejproduktivnější člen kádru na turnaji Manzambi, který si v předchozím průběhu v Americe připsal tři góly a dvě asistence. Kolumbijci udělali jednu změnu v základní sestavě, Suárez nastoupil na hrotu útoku místo Córdoby, který v úvodu předchozího utkání střídal kvůli zranění.
Duel ve Vancouveru byl posledním mimo území Spojených států amerických, kde se odehraje zbytek šampionátu. Na kanadském stadionu se oba týmy soustředily především na to, aby neudělaly chybu. První možnost měl v 21. minutě Puerta, jeho technický pokus do horního rohu vyrazil švýcarský gólman Kobel.
Po půlhodině hry musel poprvé vážněji zasahovat i kolumbijský brankář Vargas, z úhlu ho nepropálil Rieder. Švýcaři pokračovali v aktivitě i po změně stran, Ndoye ve 49. minutě upadl ve vápně po zákroku protihráče, ale salvadorský rozhodčí rozpažil.
Chvíli nato vypálil z přímého kopu Rieder do boční sítě. Zápas dosud neporažených celků v Americe pak rozbila řada soubojů a diváci dlouho marně čekali na výraznější možnosti. Kolumbijci na turnaji v základní hrací době počtvrté za sebou neinkasovali, vůbec poprvé se na probíhajícím šampionátu ve vyřazovací fázi zrodila po 90 minutách bezbranková remíza.
V prodloužení měl blízko k vedoucímu gólu Lucumí, v 99. minutě hlavičkoval po rohu do břevna. Poté Campazovu dalekonosnou ránu s problémy vyrazil Kobel. Na opačné straně po pár sekundách na trávníku mohl otevřít skóre střídající Amdouni, jehož vychytal Vargas. Ve 115. minutě měl na noze vítězný gól Campaz, ve vyložené šanci ale sám před Kobelem zamířil nad.
Počtvrté na probíhajícím turnaji musel o postupujícím rozhodnout penaltový rozstřel. Druhý kolumbijský exekutor Sánchez napálil pouze břevno, vzápětí netrefil branku ani Švýcar Akanji. Ve čtvrté sérii vychytal Kobel Hernándeze a Vargas zpečetil postup Švýcarů. Výběr helvétského kříže uspěl na velké akci v penaltovém rozstřelu po třech nezdarech na posledních evropských šampionátech.