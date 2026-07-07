Reakce na prohru USA. Taneček jako u Trumpa i rýpnutí od Íránu. Další týmy žádají zrušení karet
Bezprecedentní omilostnění Folarina Baloguna před osmifinálovým soubojem mistrovství světa mezi fotbalisty Belgie a USA přihrál značné množství neutrálních fanoušků na stranu Evropanů. Rozhodnutí FIFA o zrušení červené karty pro amerického útočníka vyvolalo kritiku z celého světa. Když tedy domácí tým nakonec padl vysoko 1:4, mnozí si škodolibě kopli. FIFA ale zároveň dost možná otevřela Pandořinu skřínku – o zrušení karet se hlásí další týmy. Pavouk play off MS 2026 >>>
Jako kdyby dění před utkáním dosud spíše rozpačité Belgičany vyhecovalo. Proti USA jim vyšlo prakticky vše, na co sáhli a nakonec si připsali vysokou výhru 4:1. Bezprostřední pozápasové ohlasy se točily kolem muže, který přitom v zápase nezapsal gól ani asistenci – omilostněného Baloguna.
„Když dostanete červenou kartu, víte, že dle protokolu nebudete hrát další zápas, počítáte s tím. Když je to pak přehodnoceno, je jasné, že jde o kontroverzní událost,“ přiznal sám Balogun, který po utkání mluvil i s koučem Belgie.„Přišel za mnou, toho si cením. Řekl jsem mu, že to není jeho vina,“ řekl trenér Rudi García.
Vinu nese v očích Belgičanů FIFA, která podle nich proti všem postupům a zvyklostem po telefonátech z Bílého domu trest přesunula do roviny podmínky. Prezident Donald Trump před utkáním řekl, že pokud by USA nemohly využít služeb Baloguna a Belgie by vyhrála, označil by zápas za zmanipulovaný. „Přece musíte nechat hrát nejlepší hráče!“ rozčiloval se.
I proto si hráči „Rudých ďáblů“ po čtvrté vstřelené brance neodpustili rýpnutí do amerického prezidenta, když napodobili tanec, který rád dělá.
Odvolání Francie i stížnost Chorvatů
Další reakce na sebe nenechaly čekat. Jak jinak než od Íránu, jehož tým zažíval na mistrovství světa kvůli vztahům s USA tvrdé zacházení. „Celý svět nyní tančí a oslavuje, jak byla politika zostuzena fotbalem,“ napsala íránská federace na sociální sítě.
Celá kauza s Balogunovou kartou má ale i další následky. FIFA rozhodnutím nastavila precedent, na který ihned naskočily další týmy – s žádostmi o prominutí trestu a stížnostmi se roztrhl pytel. Během pondělí vyšlo najevo, že Francie se odvolala proti žluté kartě pro svého klíčového hráče Michaela Oliseho, který ji zřejmě nezaslouženě dostal za údajné nesportovní chování vůči paraguayskému hráči. V turnajové matematice ale trest znamená, že pokud by křídelník Bayernu ve čtvrtfinále s Marokem dostal další kartu, zmešká případné semifinále.
Nový trend údajně rezonuje i v Anglii, která podle tamních médií zvažuje odvolání se proti červené kartě Jarrela Quansaha ze zápasu s Mexikem. O jeho vyloučení za šlapák rovněž rozhodl VAR, podobně jako u Baloguna se v první chvíli nepískal ani faul. Po začátku kauzy se také zpětně ozvali Chorvaté, kteří poslali prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi oficiální stížnost na rozhodčí v zápase s Portugalskem. Podle nich při odpískané penaltě soupeře a jejich vlastním odvolaném gólu byla „nesprávně použita technologie.“