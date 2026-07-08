Trenérský hřbitov v Americe: Po Nagelsmannovi a Koubkovi padlo dalších jedenáct jmen!
Rošády na lavičkách fotbalových národních týmů jsou v plném proudu a velké množství reprezentací se v následujících týdnech či měsících bude poohlížet po nových trenérech. Kromě Miroslava Koubka po mistrovství světa skončila i taková jména jako Julian Nagelsmann, Ronald Koeman nebo Roberto Martínez. Kouč Jižní Koreji Hong Mjong-po dokonce čelil výhružkám smrti a po návratu do vlasti byl vypískán. Pavouk play off MS 2026 >>>
Roberto Martínez (Portugalsko)
Trenér Roberto Martínez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa se Španělskem skončil po třech a půl letech na lavičce fotbalistů Portugalska. Martínez je trénoval od ledna roku 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu. Španělský rodák s předstihem oznámil, že ve funkci skončí. „Ano, tohle byl můj poslední zápas u národního mužstva. Jsem hrdý. Odkoučoval jsem 45 zápasů a v Portugalsku jsem se cítil vítán a milován. Tuhle vzpomínku si ponesu v sobě napořád.“
Javier Aguirre (Mexiko)
Javier Aguirre skončil po osmifinálové prohře s Anglií. Tým teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Márquez. „Řekl jsem mu, že se na mě může kdykoli spolehnout,“ uvedl sedmašedesátiletý Aguirre, který v neděli zakončil své třetí působení u mexického týmu. Poprvé mužstvo vedl v roce 2001, kdy u něj vydržel pouze jeden rok. Ani druhé angažmá v roce 2009 nemělo dlouhého trvání a znovu skončilo poté, co jeho tým nedokázal na mistrovství světa postoupit ze skupiny. Třetí pokus, který začal v létě 2024, uzavřela porážka v osmifinále.
Julian Nagelsmann (Německo)
Julian Nagelsmann po nečekaném vyřazení už v 1. kole play off opustil lavičku německé reprezentace. Čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguayí na penalty. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1:1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat, po jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
Miroslav Koubek (Česko)
Miroslav Koubek po vyřazení už po skupinové fázi skončil u české reprezentace. Čtyřiasedmdesátiletý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. Český tým získal na MS jen bod za remízu s JAR. „Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal,„ uvedl Koubek. Kdo ze zahraničních koučů by mohl nastoupit na jeho místo?
Ronald Koeman (Nizozemsko)
Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off po penaltovém rozstřelu s Marokem. Třiašedesátiletý někdejší reprezentant oznámil své rozhodnutí na sociálních sítích necelých 24 hodin po prohře v Monterrey. „Rozhodl jsem se ukončit své angažmá jako hlavní trenér nizozemského národního týmu. Všichni jsme snili o mistrovství světa, na kterém budeme psát historii. To se nestalo. Nikdo z toho není víc zklamaný než já. Jako hlavní trenér jste to vy, kdo nese zodpovědnost. Vždycky jsem to ctil a vždycky budu,“ napsal Koeman na Instagramu.
Carlos Queiroz (Ghana)
Carlos Queiroz nebude po vyřazení z mistrovství světa pokračovat u reprezentace Ghany. Odchod oznámil na Instagramu den po porážce 0:1 s Kolumbií v 1. kole vyřazovací části. Ghanu převzal teprve v dubnu. „Z tohoto dobrodružství odcházím s hrdostí na to, čeho jsme dosáhli, ale také se zdravou nespokojeností těch, kteří vždycky chtějí víc,„ napsal třiasedmdesátiletý kouč, jenž dříve startoval na MS s rodným Portugalskem a poté na dalších třech s Íránem. Angažmá měl také u Ománu.
Hong Mjong-po (Jižní Korea)
Trenér korejských fotbalistů Hong Mjong-po po vyřazení už po skupinové fázi rezignoval, zatímco prezident asijské země I Če-mjong nařídil vyšetřování neúspěšného vystoupení na turnaji. Korejci na MS bodovali jen při vítězství 2:1 nad Českem. Sportovní neúspěch v zemi vyvolal mezi fanoušky velkou nevoli a policie dokonce zaregistrovala v jedné z internetových diskusí hrozbu anonyma, že se chystá kouče hned po jeho návratu zabít. Na letišti ho po příletu čekal hlasitý pískot fanoušků a velké množství policistů dohlížejících na jeho bezpečnost.
Steve Clarke (Skotsko)
Trenér skotských fotbalistů Steve Clarke rezignoval bezprostředně poté, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze. Po výhře Chorvatska nad Ghanou už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi osm týmů, které půjdou dál ze třetích míst. Tři body za výhru 1:0 nad Haiti Skotům nestačily. „Nejtěžší bylo loučení s hráči. Od roku 2019 jsme zažili spoustu momentů, na které budeme rádi vzpomínat. Hráči si zaslouží chválu a uznání, byla čest je trénovat. Děkuji za příležitost a svému nástupci přeji hodně štěstí,“ citovala odcházejícího kouče BBC.
Džamál Sallámí (Jordánsko)
Džamál Sallámí nebude po premiérové účasti Jordánska na MS pokračovat jako trenér reprezentace. Jeho svěřenci prohráli v základní skupině všechny tři zápasy a šéf tamního svazu se s marockým trenérem rozloučil. „Vzhledem k tomu, že vaše cesta s týmem končí, děkujeme za úsilí, mimořádné nasazení a přínos k dosažení historického milníku, kterým byla kvalifikace na mistrovství světa,„ napsal předseda svazu Alím Bin Husajn na síti X.
Sebastián Beccacece (Ekvádor)
U reprezentace Ekvádoru skončil po vyřazení v 1. kole play off trenér Sebastián Beccacece. Pětačtyřicetiletý argentinský kouč rezignaci oznámil jen několik hodin po porážce s jedním ze spolupořadatelů Mexikem (0:2). Národní tým vedl dva roky. „Důležité jsou výsledky a dnes se musím rozloučit s krásnou a úžasnou rodinou. Odcházím s velkou vděčností, klidem a vnitřně smířený, protože jsme ze sebe vydali všechno,“ řekl Beccacece. „Šlo o to dosáhnout cíle, který jsme si stanovili. No, takový je fotbal. Ale myslím, že jsme po sobě zanechali odkaz. Bylo to velké dobrodružství s hořkosladkým koncem,“ dodal.
Sabri Lamouchi (Tunisko)
Tunisko vystřídalo během MS dokonce dva trenéry. Druhý den po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na turnaji odvolalo francouzského trenéra Sabriho Lamouchiho. Vystřídal ho jeho krajan Hervé Renard, pod kterým Tunisko prohrálo s Japonskem 0:4 a s Nizozemskem 1:3. Čtyřiapadesátiletý Lamouchi převzal Tunisany teprve v lednu a smlouvu s nimi uzavřel do roku 2028. S národním týmem vyhrál jen úvodní z pěti zápasů, poslední tři duely Tunisko prohrálo. V generálce před startem světového šampionátu utrpěli svěřenci francouzského kouče vysokou porážku 0:5 s Belgií.
Hervé Renard (Tunisko)
Po vyřazení Tuniska skončil své angažmá u týmu trenér Hervé Renard. Francouzský kouč, jenž po úvodním zápase MS vystřídal nečekaně odvolaného Lamouchiho, s mužstvem absolvoval dvě utkání. „Tady moje dobrodružství končí," napsal sedmapadesátiletý Renard na Instagramu a poděkoval tuniskému svazu za další šanci vést tým na mistrovství světa. Tunisko se umístilo podle iSport.cz na posledním místě v žebříčku všech týmů na MS po základních skupinách.
Zlatko Dalič (Chorvatsko)
Další konec na lavičce obstaral trenér Zlatko Dalič. Ten se rozhodl po takřka devíti letech skončit u chorvatské fotbalové reprezentace. Na mistrovství světa 2018 dovedl tým ke druhému místu, o čtyři roky později s ním skončil třetí. Nový kouč si odbude premiéru 26. září utkáním Ligy národů v Česku. Chorvatský fotbalový svaz informoval o změně na lavičce na oficiálním webu. „Jako trenér musíte udělat spoustu těžkých rozhodnutí, ale tohle bylo zdaleka nejtěžší. Není větší pocty než vést národní tým," uvedl Dalič.