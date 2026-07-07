Kouč Majer: Messi je výš, Ronalda bych už nevzal. Lendl taky nikdy nevyhrál Wimbledon
Bezkonkurenčně největší postava dějin portugalského fotbalu, jenže v posledních letech se řeší, že Cristiano Ronaldo národní tým spíš brzdí. Měl by trenér obrovskou postavu s díky odmítnout? „Pokud je hráč takovéhoto formátu v týmu, měl by být na hřišti. Kdybych si měl vybrat, volil bych raději variantu, aby v reprezentaci už vůbec nebyl,“ přemýšlí trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer (46), který šampionát bedlivě sledoval a vyzkoušel si i roli experta. Pavouk play off MS 2026 >>>
Měl mít Ronaldo na šampionátu takhle důležitou roli?
„Pro všechny v Portugalsku je to nesmírně těžké téma. Je to obrovská legenda tamního i světového fotbalu. Pro kohokoli je složité ho nenominovat nebo nechat mimo základní sestavu. Aby to působilo přirozeně, musel by to rozhodnutí udělat sám Ronaldo. Portugalský tým je velmi silný a už by ho měl táhnout někdo jiný. Kvůli jeho auře je to ale stále spíše Ronaldův tým, protože k němu všichni vzhlížejí. Trenéru Martínezovi jsem tuto pozici vůbec nezáviděl.“
Dokážete si jako kouč představit, že musíte vynechat tak obrovskou ikonu?
„Někdy to prostě udělat musíte. Pár hodin po vypadnutí Portugalska třeba trenér Belgie posadil Kevina De Bruyneho. Cítil, že to je dobré rozhodnutí. Já zastávám názor, že pokud je hráč takovéhoto formátu v týmu, měl by být na hřišti. Kdybych si měl vybrat, volil bych raději variantu, aby v reprezentaci už vůbec nebyl.“
Byl tedy hlavní problém Portugalska právě v Ronaldovi?
„Trochu to tak cítím, ale určitě nešlo jen o problém Ronalda. V zápase se Španělskem mi Portugalsko přišlo slabší pohybově. Možná na hráče dolehla i psychická únava z náročné sezony. Shodit neúspěch čistě na Ronalda by bylo nespravedlivé.“
Celkově nastoupil Ronaldo na šesti světových šampionátech, ale nikdy vyloženě nezářil. Je pro vás v tomto ohledu zklamáním?
„I ti největší sportovci historie mívají svá slabá místa. Ivan Lendl například nikdy nevyhrál Wimbledon. Někdy to prostě i absolutní špičce na konkrétní akci nevychází. Ronaldo každopádně odehrál spoustu dobrých zápasů, ale asi se nikdy nepodařilo celý tým vyladit tak, aby jako celek došel až na vrchol. Možná je to i specifikum Portugalska, kterému se z mimořádných individualit nedaří dlouhodobě poskládat tak funkční herní stroj, jaký mívá Španělsko nebo Francie.“
Kde by Cristiano Ronaldo stál ve vašem osobním žebříčku nejlepších fotbalistů historie?
„Hrozně vysoko, a to hlavně díky neuvěřitelné délce kariéry. Na nejvyšší úrovni hrál už na EURO 2004 a prošel fantastickými kluby. S Messim jsou naprosto unikátní, jak strašně dlouho se dokázali udržet na absolutním vrcholu. Historie pamatuje Maradonu a další, ale ta konzistence je nevídaná. V mém žebříčku patří jednoznačně do top 3, spíše do top 2.“
Takže na stejné úrovni s Messim?
„Messi ho v mých očích trošku převyšuje, a to právě kvůli opakovaným úspěchům na mistrovství světa. Nejenže šampionát vyhrál, ale v roce 2014 byl ve finále, navíc je historicky nejlepším střelcem. Právě úspěch s reprezentačním týmem dává Messimu drobný náskok.“