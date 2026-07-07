Svět se klaní Messimu: Inspirováno malým kouzelníkem. Je to bestie, smekl Zlatan
Je tohle vůbec možné? Argentina prohrávala v 78. minutě 0:2 a Egypt sahal v osmifinále mistrovství světa po senzaci. Jenže když máte na hřišti Lionela Messiho... Kapitán světových šampionů napsal další speciální příběh fenomenální kariéry. V závěru asistencí a gólem pomohl srovnat na 2:2, v úplném nastavení stihla Argentina vstřelit vítězný gól na 3:2. „Jeden z největších obratů,“ klaní se světové osobnosti umění 39letého kapitána, pravděpodobně nejlepšímu fotbalistovi všech dob. Co po mimořádném zápase zaznělo? Pavouk play off MS 2026 >>>
Lionel Scaloni, trenér Argentiny
„Omlouvám se, ale nemůžu mluvit, nemůžu se na vás ani pořádně podívat (směrem k televiznímu reportérovi). Jsem v obrovských emocích. Jakou máme partu hráčů, jsou jako mí bratři. Je to všechno... Musím jít, opravdu teď nejde mluvit.“
Zlatan Ibrahimovic, bývalý útočník
„Messi, stal ses bestií a nikdo se k tobě nemůže ani přiblížit. Neustále ho bránili, ale on pořád bojoval. To, co jsme dnes viděli, je bestie, na kterou jsme u něj zvyklí a kterou stále vidíme. Uvědomte si, že vyhrál mistrovství světa, vyhrál Zlatý míč a mnoho dalších titulů, vyhrál všechno. Podívejte se na jeho kariéru, zjistíte, že má všechno. Ale pořád bojuje.“
Paul Robinson, bývalý brankář anglické reprezentace
„Jeden z největších obratů inspirovaný malým kouzelníkem. Je absolutní inspirací pro ostatní, kapitánem, lídrem, který se nikdy nevzdá. Přesně tohle dělají světoví šampioni. Úžasná asistence, skvělý finiš za vyrovnávacím gólem a povedená střídání. Všechno tohle Argentině fungovalo.“
Roy Keane, bývalý záložník Manchesteru United, kapitán irské reprezentace
„Můj hlas je úplně pryč, tohle miluju! Včera jsme viděli smutné slzy ve tváři Ronalda. Dneska pozorujeme slzy štěstí od Messiho. Tihle dva se nikdy nevzdávají, kvalita jejich gólů a celých kariér je něco úžasného. Wow, pro tohle milujeme tuhle hru. Absolutně úchvatné.“
František Straka, trenér ve studiu Nova Action
„Trenér Argentiny výborně vystřídal, celé to bylo neskutečné. Egypt vedl 2:0, fandil jsem jim, ale nevyšlo to. Vyhrál možná malinko šťastnější mančaft, ale zaslouženě. Šlápli v závěru na pilu a bylo to od nich úplně něco jiného.“
Libor Kozák, bývalý útočník reprezentace ve studiu Nova Action
„Argentina cítila krev, svezla se po snížení na vlně emocí. Tlak do brány byl vidět, začalo to chodit do vápna. Bylo znát, že zápas chtějí dostat do prodloužení, ale že to až takhle otočili... Po inkasovaných gólech to byla jízda. Messi byl až ztrojený, ale postupem času začal mít víc místa a udeřil.“
Guillem Balague, významný španělský novinář
„Argentina jde dál. Lionel Messi brečí. Národ brečí s ním. Argentina je skvělý tým, ale co předvádí Leo, to jsem doteď nikdy neviděl. Nemyslím si, že jsou to jeho poslední momenty v národním dresu.“
Julián Álvarez, útočník Argentiny
„Neexistují slova, jak popsat Messiho. Góly, které dává, jsou ohromující. My se ho snažíme podporovat a doprovázet ho, užívat si každý moment, kdy jsme po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá, jak se o nás stará. Je to legenda a nejlepší hráč historie. Fenomén.“
Ángel Di María, bývalý reprezentant Argentiny
„Jak úžasné je být Argentincem. Jak úžasné je sledovat, jak nás tenhle tým reprezentuje. Díky všem. Pojďme, Argentino!“
Rivaldo, bývalý reprezentant Brazílie
Enzo Fernández, autor postupové branky
„Je to úžasná parta. Od Kataru uplynuly čtyři roky a my si užíváme další mistrovství světa. A chceme ho znovu vyhrát. Díkybohu, že mohu být znovu u toho.“
Lionel Messi, kapitán Argentiny
„Zase jsme hodně trpěli, ale tohle je mistrovství světa. Všechny zápasy jsou velmi těsné a extrémně náročné. Jsem opravdu šťastný.“