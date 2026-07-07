Egypťané po vyřazení zuří: Zmanipulovaný zápas, celý svět to viděl. Proč zvou ostatní týmy?!
Podvod! Zářez! Nechutná pomoc Argentině! Z tábora pokořeného Egypta, který v osmifinále fotbalového MS vypadl s Messim a spol., létají po porážce 2:3 jedovaté šípy. „Faraoni“ viní rozhodčí z chyb, které měly poškodit jejich tým. „Řeknu, co mám na srdci, bez ohledu na následky. Byl to evidentně zmanipulovaný zápas a celý svět to viděl,“ láteřil kouč Hossam Hassan. „Když tak chtějí, aby Argentina vyhrála, proč svolávají všechny ostatní týmy k účasti na turnaji?!“ dodal znechuceně. Pavouk play off MS 2026 >>>
Hlavní kontroverze jsou dvě. Akce před Zikovým gólem, který nakonec nebyl uznán kvůli zákroku na Lisandra Martíneze na začátku brejkové akce. Francouzský sudí Francois Letexier si celý moment prohlédl na videu a trefu na 2:0 pro Egypt neuznal.
„Rozhodl se špatně,“ mínil Ahmad Youssef, egyptský expert v pořadu BBC Radio 5 Live. „Uběhla dlouhá doba a faul byl minimální. Nedivím se rozhořčení hráčů a trenérů Egypta, Kdyby tohle udělal Messi nebo někdo takový, je otázkou, zda by se celá věc posuzovala stejně,“ rýpnul si.
„Rozhodčí byl od začátku proti nám. Zmařil úsilí celé země,“ prohlásil útočník Mustafa Ziko, jenž nakonec jeden regulérní gól vstřelil. Ale na postup to nestačilo. „Bůh je mým soudcem a On je tím nejlepším ochráncem,“ dodal pobožně.
Další křivdu cítili poražení na konci, kdy se dožadovali penalty za faul na Mohameda Salaha. Rozhodčí ovšem nechal pokračovat ve hře a z brejku do otevřené obrany rozhodl bitvu hlavičkou Enzo Fernández. „Omlouváme se našim fanouškům. Nevěděli jsme, jak to máme zvládnout,“ smutnil Ziko. „Zápas byl zmanipulovaný,“ souhlasil se svým trenérem.
Nejzábavnější souboj letošního MS tak má hořkou skandální tečku.