Žebříček čtvrtfinalistů MS: pochybnosti u Argentiny, nenápadné Maroko. Španělé připomínají...
Šest evropských celků, jeden jihoamerický a jeden africký. Taková je sestava čtvrtfinále ne fotbalovém mistrovství světa. Postup mezi nejlepších osm je pro mnohé neuvěřitelný úspěch sám o sobě, pro jiné teprve startovní čára. Kdo na šampionátu zapůsobil ze čtvrtfinalistů nejlépe a kdo je naopak nejslabší? Sport sestavil žebříček nejlepších zbylých týmů. Pavouk play off MS 2026 >>>
8. Švýcarsko
Výhry: 3
Remízy: 2
Prohry: 0
Skóre: 9:3
Nejlepší střelec: Manzambi (3 góly)
Soupeř pro čtvrtfinále: Argentina
Šance na vítězství podle Opty: 2,2 %
Nepodceňujte je, Švýcarsko je turnajový profesionál. Přesto je zcela na místě říct, že ve společnosti dalších týmů jsou tím největším outsiderem a nejslabším celkem. 120 minut, které strávili v bezbrankové remíze s bezzubou Kolumbií, bylo pro diváka teror, navíc do dalších bojů ztratili zraněného nejlepšího střelce Manzambiho. U Švýcarů se dá vždy spolehnout na pevnou defenzivu, ale chybí faktor X, který by dokázal rozhodnout zápasy s velkým favoritem. Takový mač zažije multikulturní parta až ve čtvrtfinále.
7. Belgie
Výhry: 3
Remízy: 2
Prohry: 0
Skóre: 16:10
Nejlepší střelec: Lukaku (3 góly)
Soupeř pro čtvrtfinále: Španělsko
Šance na vítězství podle Opty: 3,9 %
Kde se celou dobu skrývala ta Belgie, která bez problému rozložila USA? No, to je ten problém... Na místě je logická úvaha, že Rudé ďábly vyhecoval k výhře 4:1 pocit nespravedlnosti kvůli rozhodnutí FIFA o zrušeném trestu pro Folarina Baloguna, do té doby ale předvedli opravdu málo. A co víc, pustili v průměru dva góly na zápas. Je malý zázrak, že pozůstatky staré zlaté generace jako Lukaku či De Bruyne dokázaly odehrát solidní turnaj. Ale i přes to, že se kouč Rudi García ukázal jako člověk, který dokáže střídáními mistrně změnit hru, Belgie už z rukávu vytáhla všechna esa.
6. Norsko
- Výhry: 4
Remízy: 0
Prohry: 1
Skóre: 12:9
Nejlepší střelec: Haaland (7 gólů)
Soupeř pro čtvrtfinále: Anglie
Šance na vítězství podle Opty: 7,2 %
Roli černého koně naplnili Norové do puntíku. Čtvrtfinále je samo o sobě obrovským úspěchem a nebyla by ostuda, kdyby to byla jejich konečná. S defenzivou, kterou Seveřané na mundialu ukazují, je totiž malým zázrakem, že jsou tam, kde jsou. Jejich vítězství nad Brazílií bylo epické, ale nesmíme zapomenout na množství šancí, které Norsko přežilo. Dvojice na obou stranách hřiště Haaland - Nyland udělala obří rozdíl, přesto tým kouče Solbakkena působí jako mančaft, který proti proudu už plaval příliš dlouho.
5. Anglie
Výhry: 4
Remízy: 1
Prohry: 0
Skóre: 11:5
Nejlepší střelec: Kane (7 gólů)
Soupeř pro čtvrtfinále: Norsko
Šance na vítězství podle Opty: 17,2 %
Jako kdyby se Angličané poučili a na sociálních sítích či v médiích nevidíte okázalé „it's coming home“ a nabubřelé příspěvky o favoritech na výhru. Angličané šli do šampionátu se skepsí a pokorou a odměnou je jim možná jejich nejlepší tým za dlouhou dobu. Málokdo si dokáže představit, jaký úspěch je zvládnout v deseti divoký zápas na Estadio Azteca proti Mexiku. Přesto má Anglie pasáže zápasů, kdy působí dezorientovaně, bez nápadu, zranitelně. Je to dobrý tým, ale ještě ne elitní.
4. Maroko
Výhry: 3
Remízy: 2
Prohry: 0
Skóre: 9:4
Nejlepší střelec: Saibari (3 góly)
Soupeř pro čtvrtfinále: Francie
Šance na vítězství podle Opty: 4,3 %
Jediný africký reprezentant drží prapor „černého kontinentu“ hrdě. Maroko navázalo na minulý úspěšný mundial i Africký pohár národů a klidně může snít o semifinále. Stát proti Francii polovina ze zbylých týmů, mohli by si hráči rovnou balit kufry. Ale Maroko zatím ukazuje celkem nenápadnou sílu. Ať si Jesse Marsch říká, co chce, Kanadu smetlo, bylo lepší. Před tím drželo pod krkem Brazilce. Skýtá kombinaci neuvěřitelně technických hráčů vpředu a takticky zodpovědných hráčů vzadu. Velkou ránou je ale ztráta nejlepšího střelce Saibariho.
3. Argentina
Výhry: 5
Remízy: 0
Prohry: 0
Skóre: 19:5
Nejlepší střelec: Messi (8 gólů)
Soupeř pro čtvrtfinále: Švýcarsko
Šance na vítězství podle Opty: 14,6 %
Argentina rovná se Messi. Takhle jednoduché se to zatím zdá. Podobně jako legendární levák se někdy zdá, že obhájci trofeje na hřišti jen tak bloudí, ale stačí pár vteřin, zažehnou motor a náhle je z výsledku 0:2 výsledek 3:2. Messiho genialita, podpořená nadále nastandardní kvalitou jeho spoluhráčů v kombinaci s argentinskou bojovou náturou, vlastně splňuje očekávání. Jenže... Objevují se pochybnosti. Argentinci měli cestu do semifinále papírově uhlazenou nejlépe ze všech, čtyři obdržené góly od Egypta a Kapverd naznačují, že ani proti Švýcarsku to nemusí být jednoduché.
2. Španělsko
Výhry: 4
Remízy: 1
Prohry: 0
Skóre: 9:0
Nejlepší střelec: Oyarzabal (4 góly)
Soupeř pro čtvrtfinále: Belgie
Šance na vítězství podle Opty: 22,7 %
Ze Španělska vyzařuje aura, která bývá na mistrovství světa úspěšná. Pocit, že ještě neukázali vše a v play off se teprve rozjíždějí. Neuvěřitelně pevná defenziva, která ještě na šampionátu neinkasovala. I fakt, že už si La Furia Roja dokázala poradit se soupeřem světové úrovně – Portugalskem. Do jisté míry připomínají vítězný tým z roku 2010. Jaká škoda, že druhý nejlepší tým turnaje se s Francií zřejmě střetne už v semifinále. Byl by to skvělý vrchol turnaje.
1. Francie
Výhry: 5
Remízy: 0
Prohry: 0
Skóre: 14:2
Nejlepší střelec: Mbappé (7 gólů)
Soupeř pro čtvrtfinále: Maroko
Šance na vítězství podle Opty: 27,9 %
Stále zůstávají tím nejsilnějším celkem na šampionátu. Upřímně, je těžké si vzpomenout, kdy byl jeden tým na mundialu takto herně odskočený. V minulém kole zvládli Deschampsovi muži i jiný typ zkoušky – test nervů. Proti zalezlé Paraguayi, která využívala každou příležitost k provokaci, ale Francie zápas zvládla a ukázala, že není jenom o plynulém krásném ofenzivním fotbale, ale umí se i pořádně zakousnout. Pokud tento tým nevyhraje mistrovství světa, půjde o šok.