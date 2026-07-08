Cizinec na lavičce reprezentace? Data ze šampionátu varují: Nemusí to být výhra
Česko se chystá na vstup do nové éry, reprezentační áčko by měl převzít zahraniční kouč. Přinese však cizinec tolik očekávanou změnu k lepšímu? Deník Sport srovnává výsledky domácích a zahraničních koučů na právě probíhajícím světovém šampionátu ve fotbale. Výrazně lépe z porovnání vychází skupina tuzemských trenérů. Pavouk play off MS 2026 >>>
„Myslím si, že zahraniční cesta bude tentokrát nejlepší, protože nevidím, kdo by to v Česku mohl dělat,“ zmínil v rozhovoru pro Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Podobně se předtím vyjádřil i předseda FAČR David Trunda. České Lvy tak do podzimní Ligy národů téměř jistě povede vůbec poprvé v historii cizinec. Jde o dobrý tah?
Na zahraniční variantu vsadila na mundialu většina národů, ovšem úspěšnější jsou země, které hledaly v domácích vodách. Ale pozor, je nutné zmínit, že cizinci vedli v průměru méně kvalitní mužstva. V žebříčku FIFA před turnajem stály jejich výběry v průměru o šestnáct pozic níž než u domácích lodivodů.
Přesto se základní metriky poměrně jasně liší. Nejvíc bouchne do očí statistika týmů na posledních místech skupin. Z dvanácti poražených totiž pouze jedna země vložila důvěru místnímu kandidátovi. A ano, je jím Miroslav Koubek. Jistě, i kolegové u reprezentace Curacaa, Iráku či Nového Zélandu měli hodně náročný úkol, ovšem čísla mluví jasně.
Velký rozptyl je rovněž u bodových zisků a postupu do vyřazovací fáze. Domácí trenéři porazili ve skupině ty zahraniční o víc než dva body (5,38 ku 3,04) a do play off dovedlo svůj tým 81 procent z nich, zatímco u cizinců je podíl jen 55,5 procenta. Na startu stálo v poli víc přespolních, v nejlepší osmičce už mají navrch místní.
Ale znovu, ty největší fotbalové velmoci vedou častěji domácí, naopak menší národy a outsideři častěji hledali experty za hranicemi. Pro lepší porovnání se tedy podívejme na země postavené v mezinárodním žebříčku FIFA na 21.–60. místě, tedy národní výběry nejlépe srovnatelné se čtyřicátým Českem.
Zde je zahraničních expertů (14) oproti domácím (7) dvojnásobek a i tady si vedou o něco hůř. Do play off se dostalo z obou skupin shodně 57,1 procenta národů, ale průměrný bodový zisk ve skupině byl u domácích koučů téměř o 1,5 bodu vyšší. Cizinci pak výrazně častěji propadli a hned v šesti případech obsadili poslední místo své skupiny, z tuzemských koučů se to „povedlo“ znovu pouze Česku.
V průměru lze tedy na základě dat světového šampionátu uvést následující dvě tvrzení:
- Zahraniční trenéry povolávají častěji méně vyspělé fotbalové národy.
- Lepší výsledky cizinci nepřinášejí.
Muži zodpovědní za výběr nového reprezentačního kouče se tedy musí trefit velmi dobře, aby krok stranou vyšel.
Domácí vs. zahraniční trenéři na MS
Statistika
Domácí trenéři
Zahraniční trenéři
Počet týmů
21
27
Průměrné postavení v žebříčku FIFA před MS
23,1
39,7
Průměrný bodový zisk ve skupině
5,38
3,04
Postup ze skupiny
17 (81 %)
15 (55,5 %)
1. místo ve skupině
7
5
4. místo ve skupině
1
11
Skončilo po MS
6
6