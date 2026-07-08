Messi nad hlavou i v slzách, překonal Maradonu. Dojemná scéna s novinářem
Po úterním osmifinále mistrovství světa jde opět o nejskloňovanější jméno probíhajícího mundialu. Lionel Messi (39) táhl Argentinu za obratem proti Egyptu (3:2). V úvodu sice zahodil penaltu, nedařilo se mu. Jenže závěr režíroval asistencí a gólem. Devátou přihrávkou na mistrovství světa překonal rekord Diega Maradony, po fantastickém dramatu brečel přímo na hřišti, spoluhráči ho vyhazovali nad hlavami do vzduchu. „Emoce ve mně explodovaly,“ přiznal kapitán obhájců titulu. Pavouk play off MS 2026 >>>
Egypťané se po ztraceném osmifinále rozčilují, že sporné momenty (neuznání branky, možná penalta před rozhodující brankou Argentiny) jdou ve prospěch v jejich očích protěžovaného týmu. „Byl to evidentně zmanipulovaný zápas a celý svět to viděl,“ soptil po prohře 2:3 kouč poraženého celku Hossam Hassan. V reakcích se k němu přidávali i zklamaní a frustrovaní hráči.
Aftický celek se mohl rozčilovat, jak chtěl, jenže nikdo na hřišti nezabránil kouzlům geniálního Lionela Messiho. Hlavní postavou úterního dramatu na stadionu v Atlantě byl opět argentinský kapitán, jenž končil představení s bilancí 1+1 a nad hlavami nadšených spoluhráčů.
Za stavu 0:2, v 67. minutě, se v kritické fázi osmifinále podíval na tabuli se skórem. Podrbal se ve vlasech a pak mrkl na své parťáky. Poklepal si na hlavu a jasným gestem všem ukázal, aby se maximálně zkoncentrovali. Ještě zdaleka nebyl konec a Messi se chopil jako správný lídr činů.
Favorit balancoval stejně jako proti Kapverdám na hraně vyřazení, otáčel takřka ztracený zápas. Kapitán se dlouho trápil, navíc neproměnil už druhou penaltu na turnaji (za šest mistrovství jich z osmi nedal čtyři). „Cítil jsem vůči sobě obrovský hněv. Kdybych ji dal, dynamika zápasu byla jiná,“ připustil po utkání, když stovkám reportérů dokolečka vyprávěl scénář bláznivého zápasu.
Klasicky přepnul do velmi úsporného módu (dle statistik FIFA naběhal 8 275,4 metrů, z toho 5 283,6 v nejnižší intenzitě, v zóně 0-7 km/h). V závěru ale ukázal, proč je nejlepším fotbalistou historie.
Bral si prakticky všechny balony, najednou svůj level vyšponoval do úplně jiné dimenze. V 79. minutě načechral míč pro snížení Romerovi, o čtyři minuty sám vyrovnal. Argentinci v šílené koncovce vstřelili ještě třetí branku, Enzo Fernandéz pečetil skóre na 3:2 a posunul tým do čtvrtfinále.
„Upřímně řeknu, že to asi bylo poprvé, co jsem plakal přímo na hřišti. Byly to obrovské emoce kvůli tomu, jak se zápas vyvíjel,“ vyprávěl 39letý hrdina. „Byli jsme ve velmi těžké situaci a nechtěli jsme odejít, nechtěli jsme, aby takhle skončila naše účast na turnaji. V ten okamžik se ve mně uvolnilo všechno, co jsem držel uvnitř. Přišel obrovský pocit úlevy. Když jsem uviděl svou rodinu, fanoušky a spoluhráče, emoce ve mně explodovaly a nedokázal jsem zadržet slzy.“
Messi vstřelil osmý gól na turnaji, celkem jich má na kontě už 21 při šesté účasti. Zároveň si připsal devátou asistenci a překonal historický rekord Diega Maradony, který na šampionátech zvládl osm přihrávek. Zmiňovat výčet jeho dalších rekordů by vydalo na další dlouhý, samostatný text.
Současný argentinský kapitán mohl mít ještě o jednu přihrávku víc – proti Kapverdám centroval z rohu na vítězný gól v prodloužení, ale FIFA mu nakonec kvůli lehké teči asistenci u této branky dodatečně sebrala.
Argentinští hráči po postupu přes Egypt vyhazovali svého lídra do vzduchu, v šatně zpívali chorály. „Za poslední pohár pro Lea,“ znělo z vítězné kabiny. Dojatý a unavený kapitán sledoval křepčení s úsměvem na tváři lehce stranou na své židličce. Dlouho po zápase, když procházel mixzónou kolem novinářů, došlo i na dojemnou scénu. Messi se zastavil u handicapovaného žurnalisty na vozíčku a ochotně mu odpovídal na dotazy mimo jiné právě ohledně překonání všemožných rekordů.
„Pravda je, že tohle nikdy nebylo něco, co bych hledal nebo mě to zajímalo. Moje čísla přišla přirozeně jako výsledek našich zápasů. Chvála Bohu,“ usmíval se Messi, který strávil rozhovory po úspěšném vystoupení desítky minut.
„Řekl jsem to mnohokrát a budu to opakovat: Toto je tým, který vždy bojuje, dává maximum, nikdy se nevzdává a nikdy nesklopí hlavu. Co jsme zvládli, bylo šílené. Vrátit se ze stavu 0:2 v zápase play off mistrovství světa na turnaji, kde ti nikdo nedá nic zadarmo, kde vstřelení každého gólu je nesmírně obtížné… Tento tým znovu dokázal, že bojuje až do konce, nikdy se nevzdává a pokračuje v pokusech až do posledního hvizdu,“ chválil svou skvadru.
Další díl cesty za argentinskou obhajobou čeká Messiho a spol. v noci ze soboty na neděli (3:00 SEČ), v cestě je ve čtvrtfinále Švýcarsko.