Protežovaná Argentina? Analýza kontroverzních momentů: fauly před góly správně, ale penalta...
Takový oheň z úst trenéra mistrovství světa ve fotbale dlouho nezažilo. Jistě, kritika směrem k rozhodčím už se objevila několikrát, naposledy třeba od anglického trenéra Thomase Tuchela, ale slova egyptského Hossama Hassana mířila na FIFA jako otrávený šíp. „Zmanipulovaný zápas, chtějí, aby Argentina vyhrála.“ To jsou tvrdá slova. Oprávněná? iSport.cz přináší analýzu a komentář ke všem kontroverzním momentům ze zápasu, ve kterém Argentina smazala ztrátu 0:2 a po výhře 3:2 postoupila do čtvrtfinále. Pavouk play off MS 2026 >>>
Zikův odvolaný gól (67. minuta)
Byl by to možná nejkrásnější gól tohoto mistrovství světa. Hassan v sobě probudil Maradonu, proběhl půlkou hřiště, předal Salahovi, který krásnou přihrávkou vyzval ke skórování Mostafu Zika. Ale rozhodčího přivolal VAR. V zárodku akce totiž Marwán Atíja měl faulovat Lisandra Martíneze. Na základě opakovaných záběrů byl nakonec gól Egypťanů na 2:0 odvolán, což vyvolalo velkou vlnu frustrace.
Toto rozhodnutí v rámci Argentiny v celkovém kontextu může vadit ze dvou důvodů: Egypťané se v závěru zápasu dožadovali stejného verdiktu kvůli faulu na Salaha v zárodku gólové akce. Navíc i gól Messiho proti Rakousku v minulém kole byl mírně kontroverzní, jelikož na začátku akce soupeře možná fauloval Alexis Mac Allister. „Nemyslím si, že měla branka platit,“ řekl tehdy ve studiu Fox bývalý brankář Peter Schmeichel.
Verdikt iSport.cz:
Jakkoliv bychom chtěli na mistrovství světa vidět nádherné góly i šokující momenty, VAR zasáhl podle pravidel. A nezáleží na tom, že v době faulu byl míč na úplně druhé straně hřiště a udál se sedmnáct sekund před vstřelením branky. V první řadě, jde o faul. Lisandro Martínez má plnou kontrolu nad míčem a Attía mu šlápne na chodidlo. Ve druhé řadě, faul vede k zisku míče, který vede ke gólové akci. Argentinci se od té doby míče nedotknou, tudíž jde o správné rozhodnutí.
Faul na Salaha (92. minuta)
Skoro by se na první pohled chtělo říct, že jde o totožné situace. Argentina vstřelila v 93. minutě gól na 3:2, ale Egypt se zlobil kvůli zákroku, kterým získala na začátku útoku míč. Šlo o souboj Mohammeda Salaha s Julianem Álvarezem, po kterém se Afričané dožadovali nejen zrušení gólu, ale odpískání penalty. VAR i hlavní rozhodčí ale usoudili opačně, vítězný gól Enza Fernándeze platí.
Verdikt iSport.cz:
Pokud by byl Salah faulován, rozhodně jsou splněny požadavky na zrušení gólu. Zákrok a branku dělí zhruba 14 vteřin. Tady je ale hlavní rozdíl mezi zákrokem na Martíneze a na Egypťana. Jak je vidět v opakovaných záběrech, Álvarez špičkou Salahovi v prvním momentu míč vyšťouchne. Byť se balon odrazí zpět do nohy exliverpoolskému střelci, nemá ho pod kontrolou. Jeho tělo pokračuje v pohybu, zatímco Álvarez svou nohou žádný proaktivní pohyb nedělá. Salah se pak zahákne za jeho nohu a spadne.
VAR rozhodl správně, jelikož nejde o dostatečně jednoznačný faul pro zrušení branky, spíše nejde o faul žádný. Navíc je tu další důvod, který rozhodování sudímu „ulehčil“. Nehleděl jen na zrušení gólu, ale na udělení penalty. U ní jsou požadavky na faul vyšší než během zákroků v poli. Kdyby se odehrál zákrok na Salaha před vápnem, měl by Egypt větší mandát žádat o zrušení gólu. I tak by ale dost možná žádosti neprošly.
Faul na Fathyho (92. minuta)
Zákroku na Salaha ale o pár desítek sekund předcházela ještě jedna situace, Do prostoru před brankářem Argentiny letí centr, zatímco do vápna přiklusává egyptský Hamdy Fathy ve společnosti svého strážce Mac Allistera. Ten Afričana stáhne, penalta se nepíská.
Verdikt iSport.cz:
Jediné větší rozhodnutí, které může Egypťanům vadit, byť nejde o situaci, kterou by odpískalo deset z deseti rozhodčích. Je jedno, že oba hráči jsou v místě, kam nakonec balon ani neletí, Mac Allister si soupeře chytne už před vápnem a nakonec zatáhne tak silně, že se Fathymu viditelně napne dres, jak je vidět především u jeho krku. Jeho pád vypadá teatrálně, což mu nepřidává. Podle Sportu se měla pískat penalta, byť je i pro VAR situace nepřehledná. Jasný faul odhalují až přiblížené a detailní záběry.