Penaltový antitalent Akanji si věřil, ale v rozstřelu zase selhal: Už nikdy nejdu
Na penaltové rozstřely ve Švýcarsku obecně nevzpomínají úplně v nejlepším. Z prvních šesti uspěli pouze jedinkrát. Po závěrečném hvizdu osmifinále mistrovství světa proti Kolumbii (0:0) musela mezi fanoušky převládat skepse. Speciální pocity pak zažíval především jeden muž. Manuel Akanji selhal ve dvou předchozích rozstřelech, přesto si věřil. Penaltový antitalent znovu neuspěl, čímž vytvořil nový rekord, ovšem spoluhráči ho tentokrát podrželi. „Poslední penalta, co jsem kdy kopal. Byla to katastrofa,“ bědoval s úlevou ve tváři Akanji. Pavouk play off MS 2026 >>>
Velmi inteligentní a mentálně odolný hráč. Doma má medaile pro vítěze švýcarské, italské i anglické ligy, najdete zde také placku pro šampiona Ligy mistrů. O obrovské zkušenosti se opírá i na mistrovství světa, kde na hřišti ještě nechyběl ani sekundu a se švýcarskou reprezentací si užívá už čtvrtý velký turnaj.
Do historie se zde však zapsal trochu jinak, než původně zamýšlel. Potřetí za sebou na mezinárodní akci selhal v penaltovém rozstřelu, což se zatím nikomu před ním nestalo.
Stoper Interu Milán je ve fotbalovém světě známý svými nevšedními matematickými schopnostmi. Hoďte na něj jakákoli dvě čísla a on je během sekundy vynásobí a poví vám přesný výsledek. Spočítat, jak poslat míč z jedenácti metrů do branky, mu však dělá obrovský problém.
Je fér připomenout, že vůbec první ránu z bílého bodu proměnil. V osmifinále EURO 2020 přispěl k velkému skalpu favorita, když byl mezi úspěšnou pěticí v souboji s Francií.
Už o čtyři dny později šli Švýcaři do dalšího rozstřelu a od této chvíle se datuje černá série zkušeného obránce.
Proti Španělsku šel jako třetí, mohl svůj tým poslat do vedení, ale selhal. Těsně před kopem zvláštně poskočil, nasměroval míč po zemi k tyči, ovšem Unai Simón vystihl jeho záměr a balon vyrazil. O tři kopy později se jeho tým s turnajem loučil.
Na dalším evropském šampionátu o tři roky později byla scéna velmi podobná. Švýcaři udrželi ve čtvrtfinále remízu 1:1 proti favorizovanému celku přes celých 120 minut. Proti Anglii si vzal stoper míč jako první z mužů v červených dresech, zvolil krátký rozběh a pálil znovu po zemi. Jenže mířil příšerně – přesně mezi střed a tyč. Jordan Pickford vystihl stranu a bez problémů střelu kryl.
O dva roky a jeden den později čekala alpská země na další rozstřel. Po dvou nezdarech na mistrovství Evropy si zkušený obránce znovu věřil a vyrazil jako třetí. Oba jeho spoluhráči proměnili, naopak Davinson Sánchez na druhé straně napálil břevno. Akanji mohl tým uklidnit, jenže místo toho vypálil s velkou razancí nad.
Připojil se tak k nešťastníkům, kteří selhali v rozstřelu jak na EURO, tak na mistrovství světa. Na seznamu hanby jsou tři jména: Phillip Cocu (Nizozemsko), Sergio Busquets (Španělsko) a nově také Manuel Akanji (Švýcarsko). Poslední jmenovaný je přitom jediný, kdo má ve sbírce hned tři penaltové nezdary.
„Trenérovi jsem řekl, že to byla poslední penalta, co jsem v životě kopal. Byla to katastrofa. V poslední chvíli jsem změnil rozhodnutí. Nejstarší pravidlo přitom říká: nerozmyslet si to. Pak jsem trochu podklouzl a míč letěl snad čtyři metry nad,“ zpytoval svědomí smolař.
Na rozdíl od předchozích dvou nezdarů však tentokrát nemusel smutnit dlouho. Velmi emotivně slavil následné dva úspěšné pokusy spoluhráčů a také zákrok brankáře Gregora Kobela proti pokusu Cucha Hernándeze, díky němuž Švýcaři prolomili penaltové prokletí.
„Jsem nesmírně hrdý, jak tým zareagoval. Nehráli jsme úplně dobře, hlavně směrem dopředu nám chybělo celkem dost, ale zůstali jsme pevní jako tým,“ chválil spoluhráče Akanji.
Nyní ho čeká další velká výzva. Ve čtvrtfinále na Švýcarsko čekají obhájci titulu z Argentiny.