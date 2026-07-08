Trendy z MS v české lize: Zavedeme VAR při rohu, říká pravidlář Kureš. Co další změny?
Hrajte, nepadejte, stejně vám to nepískneme. Takový vzkaz dávají rozhodčí na mistrovství světa, pouštějí tvrdší hru. Promítne se trend i do Chance Ligy? Jiří Kureš, předseda pravidlové komise FAČR, si tím není jist. Některá nová pravidla však českou soutěž ovlivní. Pavouk play off MS 2026 >>>
Jak se vám líbí rozhodování sudích na mistrovství světa?
„Já jsem spokojený. Jsou lepší a horší rozhodčí, to je jako s fotbalisty. Většinou platí, že z vyspělejších zemí jsou lepší rozhodčí. Chyby se objevují, ale VAR je zvládá napravovat.“
Zatím asi největší pozornost vzbudil zápas Argentina–Egypt (3:2). Neuznaný gól Egypta, uznaný vítězný Argentiny. Bylo to správně?
„Tady se musím omluvit. FIFA i UEFA si hlídají, aby se lidé pracující pro národní asociace nevyjadřovali k jednotlivým verdiktům, protože to může dělat zlou krev.“
Dá se vypozorovat při rozhodování na turnaji nějaký trend?
„Určitě. Je to vyšší hranice zakázané hry. Neboli to, že rozhodčí víc pouštějí fyzickou hru, méně pískají osobní souboje. Pískají jen nevyhnutelné věci, ne drobnosti. Souvisí to také s tím, že se potkávají vyspělé týmy.“
Což je dobře.
„Rozhodně. Fotbal je kontaktní hra. A hráči to pochopili, chtějí hrát, nepadají tolik, nepřestávají hrát.“
Taky padá méně žlutých karet. Včetně těch faulů, u kterých jsme si tu zvykli říkat, že se jedná o „taxativní“ žlutou.
„Ano. Jako je vyšší hranice u odpískání faulu, tak je i vyšší hranice pro napomenutí. Už to musí být opravdu silně bezohledný faul nebo zřejmé nesportovní chování. Rozhodčí dostali pokyny, že žlutá má být jen za stoprocentně žlutý zákrok. Někdy se to ale vymkne… Jako třeba v zápase Francie–Paraguay, tam měly nějaké žluté přijít.“
Říkáte instrukce. Jak probíhá jejich předávání?
„Rozhodčí se školí několik měsíců před turnajem, pak mají i týdenní semináře. Cílem je, aby jejich posuzování bylo co nejvíc jednotné. To se nemůže podařit úplně, ale snaha o přiblížení jejich rozhodování je zřejmá.“
Přenese se trend vyšší hranice u faulů a žlutých karet i do Chance Ligy? Do té, která je soubojová, tvrdá…
„Snaha tu je. Fotbal je obecně tvrdší, agresivnější, bojovnější a hráči jsou na to zvyklí. Hra by se měla víc pouštět. Ale zase platí, že na mistrovství to funguje, protože hráči jsou vyspělejší. Dalo by se říct i mentálně. Vezměte si, jak ukázněně Francouzi zvládli zmíněný zápas proti Paraguayi. Udrželi nervy. Kdybychom to chtěli aplikovat do naší ligy, týmy na to musí být připravené. Někdy to bývá složitější.“
Hra se zrychlila a prodloužil se čistý čas
Některá pravidla se do Chance Ligy určitě dostanou, to už je jasné. Jde především o ta, která mají zabránit zdržování při kopu od branky, při autu, střídání, ošetření. Osvědčila se na šampionátu?
„Určitě. Fotbalu to prospělo. Stříhám si videa, která dokazují, že se hra zrychlila a prodloužil se čistý čas. Hráči si dávají pozor. U vhazování se jen několikrát stalo, že by rozhodčí musel týmu sebrat míč. Neplatí, jak se někde objevilo, že se čas počítá až od chvíle, kdy hráč vezme před vhazováním míč do ruky. Změnu kopu od branky na roh jsem viděl snad jen v našem zápase s Mexikem, trest při střídání jsem nezaznamenal vůbec. Týmy si prostě dávají pozor. Rozhodčí také pečlivě dodržují, aby se nastavil promeškaný čas, a to včetně hydratační pauzy.“
Která ovšem v Chance Lize nebude.
„Ne povinně, ale v pravidlech ji máme. Říkáme jí občerstvovací, trvá jednu minutu a týká se zápasů, v nichž je nějakých 29, 30 stupňů Celsia a více. Musí se na ní před zápasem dohodnout vedoucí mužstev s kapitány.“
Na mistrovství jsou ještě pravidla, která jsou pro ligové soutěže volitelná. U dvou z nich se řešilo, zda je Chance Liga přijme. Jde o otočený roh a vyloučení za zakrytí úst. Jak to bude?
„Zásah VARu při nesprávně nařízeném rohu u nás platit bude. Připomínám, že se jedná pouze o situaci, kdy rozhodčí nařídí roh, který však neměl být. VAR pak může zasáhnout jedině tehdy, pokud jeho přezkum nezpůsobí zdržení hry. Do nesprávně nařízeného kopu od branky – tedy při situaci, kdy měl být roh – video nevstupuje.“
A zakrytí úst?
„Nejsme zastánci tohoto pravidla a ani LFA ho neschválila. V české lize tedy platit nebude.“