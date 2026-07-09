16 variant finále MS ve fotbale: Co by způsobila série senzací, ve hře jsou i střety gigantů
Fanoušci jsou na špičkách, na mistrovství světa ve fotbale začíná čtvrtfinále .Ve hře je posledních osm týmů, zbývá odehrát posledních osm zápasů. Stále však existuje šestnáct variant složení rozhodujícího zápasu, který je na programu příští neděli. Vyloučeno není překvapení, ale i očekávaný střet gigantů včetně reprízy finále z minulého šampionátu. Projděte si všechny možnosti.. Pavouk play off MS 2026 >>>
16. Belgie – Švýcarsko
15. Maroko – Švýcarsko
Finále týmů, se kterými se pro závěrečný zápas před turnajem vůbec nepočítalo. Jen pro ilustraci, kurz na titul pro Maroko byl před MS 50:1, na Švýcarsko 40:1.
14. Belgie – Norsko
Evropské finále, které by si před turnajem nevysnil ani největší fantasta. Belgii se víc věřilo na předchozích turnajích, norské ambice mířily vysoko, ale ruku na srdce - ne až takhle vysoko.
13. Maroko – Norsko
Další šance pro Maroko, aby se jeho hráči stali prvními mistry světa z Afriky. Nebo by se oslavně veslovalo pod údery norského bubnu i po posledním zápase?
12. Belgie – Anglie
Dobře známí soupeři v netradičním finálovém složení. Na MS 2018 Belgie porazila Anglii v zápase o bronz. Teď by šlo ještě o víc.
11. Maroko – Anglie
Anglická cesta za druhým titulem z MS vs. největší africké překvapení historie.
10. Belgie – Argentina
9. Maroko – Argentina
Jediné ryze neevropské možné složení finále. A těžká úloha pro Maroko, které by po Francii a Španělsku či Belgii muselo srazit dalšího giganta.
8. Španělsko – Švýcarsko
Evropská bitva s jasným favoritem. Jenže když spolu tyto týmy hrály na MS v roce 2010 naposledy, zvítězilo ve skupině překvapivě Švýcarsko 1:0. Titul tehdy nakonec bralo Španělsko.
7. Francie – Švýcarsko
Švýcaři by mohli zkusit zopakovat šokující vyřazení Francie z osmifinále EURO 2020, tentokrát ale na mnohem zářivější scéně - v boji o světové zlato.
6. Španělsko – Norsko
Představte si scénář, že Norsko jako černý kůň turnaje proklouzne přes Anglii a Argentinu až na španělskou zeď. I to se může stát.
5. Francie – Norsko
4. Španělsko – Anglie
Repríza finále EURO 2024, před dvěma lety slavilo Španělsko. Současně platí, že by byla Anglie nejblíže světovému titulu od památného a jediného zlata 1966.
3. Francie – Anglie
Klasické evropské derby, kde by se potkal papírově nejsilnější útok s rozjetým Albionem. Jenže Anglie porazila Francii na velkém turnaji naposledy v roce 1982.
2. Španělsko – Argentina
Souboj neprostupných Španělů (na turnaji ještě neinkasovali) s úřadujícími mistry. Dala by se čkat velká bitva, ale spíš taktická než zábavná.
1. Francie – Argentina
Absolutní šlágr. Repríza finále z roku 2022, které nabídlo v Kataru neuvěřitelné drama se šťastným koncem pro Argentinu po penaltovém rozstřelu. Bylo by to nyní naopak?