Šestnáct scénářů, jeden pohár: které varianty finále mistrovství světa jsou ve hře?
Na mundialu se osm celků připravuje na boje o semifinále. Do zápasu o majestátní FIFA World Cup Trophy se však probojují pouze dva. Variant finálového zápasu je hned šestnáct, od utopického scénáře ve složení Belgie - Švýcarsko, až po reprízu finále utkání z MS 2022 mezi Francií a Argentinou. Pavouk play off MS 2026 >>>
16. Belgie – Švýcarsko
15. Maroko – Švýcarsko
Další finále týmů, se kterými se pro finále nepočítalo. Jen pro ilustraci, kurz na titul pro Maroko byl před MS 50:1, na Švýcarsko 40:1.
14. Belgie – Norsko
Další evropské finále, které by si před turnajem nevysnil ani největší fantasta. S Belgií se víc počítalo na předchozích turnajích, norské ambice mířily vysoko, ale ne až takhle vysoko.
13. Maroko – Norsko
Další šance pro první mistry světa z Afriky. Nebo by se oslavně veslovalo pod údery norského bubnu i po posledním zápase?
12. Belgie – Anglie
Dobře známí soupeři v netradičním finálovém složení. Na MS 2018 Belgie porazila Anglii v zápase o bronz. Teď by šlo ještě o víc.
11. Maroko – Anglie
Anglická cesta za druhým titulem vs. největší africké překvapení historie.
10. Belgie – Argentina
9. Maroko – Argentina
Jediné ryze neevropské možné složení finále. A těžká úloha pro Maroko, které by po Francii a Španělsku či Belgii muselo srazit dalšího giganta.
8. Španělsko – Švýcarsko
Další evropská bitva s jasným favoritem. Jenže když spolu tyto týmy hráli na MS v roce 2010 naposledy, zvítězilo ve skupině překvapivě Švýcarsko 1:0. Jenže titul nakonec bralo Španělsko.
7. Francie – Švýcarsko
Švýcaři by mohli zkusit zopakovat šokující vyřazení Francie z osmifinále EURO 2020, tentokrát ale v boji o světové zlato.
6. Španělsko – Norsko
Představte si scénář, že Norsko jako černý kůň turnaje proklouzne přes Anglii a Argentinu až na španělskou zeď.
5. Francie – Norsko
4. Španělsko – Anglie
Repríza finále EURO 2024, před dvěma lety slavilo Španělsko. Současně platí, že by byla Anglie nejblíže světovému titulu od památného a jediného zlata 1966.
3. Francie – Anglie
Klasické evropské derby, kde by se potkal papírově nejsilnější útok s rozjetým Albionem. Jenže Anglie porazila Francii na velkém turnaji naposledy v roce 1982.
2. Španělsko – Argentina
Souboj neprostupných Španělů (na turnaji ještě neinkasovali) s úřadujícími mistry. Velká bitva, ale spíš taktická než zábavná.
1. Francie – Argentina
Absolutní šlágr. Repríza finále z roku 2022, které nabídlo v Kataru neuvěřitelné drama se šťastným koncem pro Argentinu. Bylo by to nyní naopak?