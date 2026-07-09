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Šestnáct scénářů, jeden pohár: které varianty finále mistrovství světa jsou ve hře?

16 variant finále letošního MS ve fotbale
16 variant finále letošního MS ve fotbaleZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Norské oslavy postupu na MS řídil Haaland
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Petr Adam
MS fotbal 2026
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Na mundialu se osm celků připravuje na boje o semifinále. Do zápasu o majestátní FIFA World Cup Trophy se však probojují pouze dva. Variant finálového zápasu je hned šestnáct, od utopického scénáře ve složení Belgie - Švýcarsko, až po reprízu finále utkání z MS 2022 mezi Francií a Argentinou. Pavouk play off MS 2026 >>>

16. Belgie – Švýcarsko

Nejméně pravděpodobná varianta, ke které by musela vést série obrovských překvapení. Za posledních deset let se oba týmy utkaly třikrát, dvakrát vyhrála Belgie, jednou Švýcarsko.

15. Maroko – Švýcarsko

Další finále týmů, se kterými se pro finále nepočítalo. Jen pro ilustraci, kurz na titul pro Maroko byl před MS 50:1, na Švýcarsko 40:1.

14. Belgie – Norsko

Další evropské finále, které by si před turnajem nevysnil ani největší fantasta. S Belgií se víc počítalo na předchozích turnajích, norské ambice mířily vysoko, ale ne až takhle vysoko.

13. Maroko – Norsko

Další šance pro první mistry světa z Afriky. Nebo by se oslavně veslovalo pod údery norského bubnu i po posledním zápase?

12. Belgie – Anglie

Dobře známí soupeři v netradičním finálovém složení. Na MS 2018 Belgie porazila Anglii v zápase o bronz. Teď by šlo ještě o víc.

11. Maroko – Anglie

Anglická cesta za druhým titulem vs. největší africké překvapení historie.

10. Belgie – Argentina

Belgická „generace po generaci“, od které se čekaly velké věci, by vyzvala obhájce titulu. Se sebevědomím, protože z cesty by odklidila Španělsko a vítěze dalšího čtvrtfinále Maroko – Francie.

9. Maroko – Argentina

Jediné ryze neevropské možné složení finále. A těžká úloha pro Maroko, které by po Francii a Španělsku či Belgii muselo srazit dalšího giganta.

8. Španělsko – Švýcarsko

Další evropská bitva s jasným favoritem. Jenže když spolu tyto týmy hráli na MS v roce 2010 naposledy, zvítězilo ve skupině překvapivě Švýcarsko 1:0. Jenže titul nakonec bralo Španělsko.

7. Francie – Švýcarsko

Švýcaři by mohli zkusit zopakovat šokující vyřazení Francie z osmifinále EURO 2020, tentokrát ale v boji o světové zlato.

6. Španělsko – Norsko

Představte si scénář, že Norsko jako černý kůň turnaje proklouzne přes Anglii a Argentinu až na španělskou zeď.

5. Francie – Norsko

Ofenzivní smršť Mbappé vs. Haaland na největším možném pódiu. Šlo by o zlato a nejspíš korunu pro krále střelců.

4. Španělsko – Anglie

Repríza finále EURO 2024, před dvěma lety slavilo Španělsko. Současně platí, že by byla Anglie nejblíže světovému titulu od památného a jediného zlata 1966.

3. Francie – Anglie

Klasické evropské derby, kde by se potkal papírově nejsilnější útok s rozjetým Albionem. Jenže Anglie porazila Francii na velkém turnaji naposledy v roce 1982.

2. Španělsko – Argentina

Souboj neprostupných Španělů (na turnaji ještě neinkasovali) s úřadujícími mistry. Velká bitva, ale spíš taktická než zábavná.

1. Francie – Argentina

Absolutní šlágr. Repríza finále z roku 2022, které nabídlo v Kataru neuvěřitelné drama se šťastným koncem pro Argentinu. Bylo by to nyní naopak?

 

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