Klopp jako spasitel Německa? Šance přes 50 procent, svaz prosí o „vlasteneckou slevu“
Nejslavnější německý trenér posledních patnácti let se velmi pravděpodobně konečně spojí s německou reprezentací. Jürgen Klopp ještě na světový šampionát odlétal jako televizní expert, domů se dost možná vrátí už jako hlavní trenér národního týmu. V tomto týdnu by se měl potkat se zástupci svazu v New Yorku. Tématem by podle zahraničních médií měla být také „vlastenecká sleva“. Pavouk play off MS 2026 >>>
Takovou krizi německý fotbal nepamatuje. Die Mannschaft potřetí za sebou na světovém šampionátu neproklouzl ani mezi nejlepší šestnáctku. Před rokem 2018 přitom nikdy neskončil na horším než desátém místě.
Krátce po penaltovém krachu v šestnáctifinále proti Paraguayi (1:1, na pen. 3:4) u týmu podle očekávání skončil často kritizovaný kouč Julian Nagelsmann a Německá fotbalová federace (DFB) okamžitě obrátila pozornost k oblíbené postavě tamního fotbalu.
Jürgen Klopp sledoval trápení své země z první řady, protože na mistrovství světa pracuje jako expert televizní stanice Magenta TV a jeho jméno začalo létat mediálním prostorem prakticky vteřinu poté, co Paraguay proměnila rozhodující pokutový kop.
„Pokud jde o obsazení postu nového trenéra, vedení DFB nyní zahájí jednání s Jürgenem Kloppem,“ stálo v prohlášení DFB po odvolání Nagelsmanna. Krátce nato přiznal pozitivní spád námluv také sám bývalý trenér Dortmundu či Liverpoolu: „Ano, mohu ta jednání potvrdit. Všechno nabralo docela rychlý spád. Julian odstoupil, DFB hledá nástupce a mluví se mnou,“ přiznal právě ve vysílání Magenta TV.
Domluvená schůzka i asistent
Práci televizního experta nyní bude muset krátce odložit na druhou kolej a podle informací serveru The Athletic se tento týden má potkat se zástupci svazu v New Yorku.
Očekává se, že vše dopadne podle přání obou stran. Klopp zmiňoval pozici trenéra národního týmu jako sen už několik let nazpět, pro fotbalové vedení země jde jednoznačně o volbu číslo jedna. V této fázi je v podstatě vše dojednané. Na místo asistenta už měl dokonce kývnout Kloppův dlouholetý parťák z Liverpoolu Pep Lijnders.
Jediný problém tak mohou činit finance a současný zaměstnavatel charismatického kouče, kterým je trochu paradoxně v německém fotbale nenáviděný Red Bull, kde aktuálně působí dvojnásobný vítěz bundesligy jako šéf globálního fotbalu.
„Dohoda ještě není hotová. Pořád nám zbývá překonat pár překážek, hlavně ohledně smlouvy s Red Bullem. Jsem trochu víc skeptický než ostatní. Jsem přesvědčený, že šance jsou vyšší než 50 procent, ale to neznamená, že je to stoprocentní,“ klidnil emoce viceprezident DFB Hans-Joachim Watzke v rozhovoru pro ZDF.
Vlastenecká sleva
Proto nejvyšší špičky německé asociace doufají, že jejich vysněný kandidát udělá i finanční ústupek. „Jürgen je náš plán A a my chceme uskutečnit náš plán A. Musíme ale ještě vyřešit pár problémů. Výrazně pomáhá Jürgenova ochota tyto problémy vyřešit. Samozřejmě ale máme své limity. Očekáváme, nebo spíše já osobně očekávám, jistou ‚vlasteneckou slevu‘. Obzvlášť od Jürgena. Vím, že Německo miluje,“ zmínil Watzke.
Německý svaz mu totiž nemůže nabídnout stejné peníze, na které byl Klopp v posledních letech zvyklý. Podle webu Sports Illustrated se jeho výplata v Liverpoolu měla pohybovat kolem 18 milionů eur (436 milionů Kč) ročně, v Red Bullu by si měl momentálně přijít na 12 milionů eur (291 milionů Kč) za rok.
Jeho předchůdce u národního týmu přitom bral „pouze“ sedm milionů eur (170 milionů Kč) ročně. Další peníze navíc pravděpodobně bude požadovat Red Bull, který Kloppa zaměstnává.
„Načasování není perfektní, protože mám smlouvu v Red Bullu, ale pořád je lepší než kdy dřív. Když jsem končil v Liverpoolu, chyběla mi energie. Nemohl jsem v klubu pokračovat už ani další rok. Teď se ale cítím znovu nabitý,“ vysvětloval situaci sám trenér.
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