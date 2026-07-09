Ani Schick není TOP! Expert Ruman o výchově mládeže, fungování svazu i „německé cestě“
Jedno slovní spojení se táhlo s vystoupením národního týmu na mistrovství světa jako vtíravá vzpomínka: výchova mládeže. Mužstvo demonstrovalo na první scéně, že v Česku není tento obor na dostatečné úrovni. „Nejsme schopní pracovat pod časovým a prostorovým tlakem,“ říká trenér a expert deníku Sport Petr Ruman ve druhém díle seriálu Ligy naruby o dopadech šampionátu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
David Douděra převzal míč na půlce a bezhlavě ho napálil přibližně na osmou galerii majestátního Aztéckého stadionu. Situaci nezvládl – a nebyl zdaleka jediný, jen berme tuto akci, která obletěla svět, za symbolickou. Česko dovednostně – technicky ani pohybově – nestačilo, což už se mimochodem ukázalo na EURO 2024. Proto v obou případech propadlo herně i výsledkově. „Zapadá to do výchovy hráčů u nás doma,“ tvrdě říká expert Petr Ruman.
V čem byl zásadní zádrhel?
„Nejde o jeden konkrétní zápas nebo turnaj, například o nějaké taktické rozhodnutí. Na nejvyšší úrovni dnes rozhoduje schopnost toho hráče pracovat s míčem pod extrémním časovým a prostorovým tlakem. A právě v tom jsme zaostávali.“
Rozklíčujte to blíže.
„Na této špičkové úrovni měli naši hráči méně času na řešení herních situací. Častěji ztráceli míče pod presinkem soupeře a tím se dostávali pod tlak. Není to problém jenom reprezentace samotné, viděli jsme to i při některých vystoupeních klubových mužstev v Evropě. Je to důsledek výchovy, protože trenér v profesionálním fotbale už hráče až tak moc nepřevychová.“
Co vlastně musí mít úplně špičkový fotbalista?
„Když to shrnu do pěti základních oblastí, musí mít mimořádnou technickou kvalitu, vysokou herní inteligenci a rychlost i kvalitu schopnosti rozhodování. Musí mít fyzickou připravenost odpovídající nejvyššímu tempu hry, také samozřejmě silnou mentalitu a charakter. A všechno musí zvládat opakovaně.“
Má Česko hráče, který splňuje všechny parametry?
„Ne.“