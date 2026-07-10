Francie - Maroko 2:0. Mbappé nedal penaltu, pak krásně rozhodl a vyděsil fanoušky
Dle očekávání, Francie je semifinalistou mistrovství světa. Ve čtvrtfinálovém boji proti mistrům Afriky z Maroka se ale možná očekávala vyrovnanější podívaná. 22:5 na střely, 8:1 na pokusy na bránu, 3,1:0,1 na xG... Favorit šampionátu zkrátka svého soupeře překonal prakticky ve všem, a to nezačal nejlépe. Klub neproměněných penalt totiž přivítal hvězdného Kyliana Mbappého, který se ale přeci jen následně prosadil, ale taky střídal kvůli zranění. Pavouk play off MS 2026 >>>
Mohlo být rozhodnuto, a to celkem brzy. Vzhledem k tomu, že Maročané se francouzské bráně téměř ani nepřibližovali, bylo celkem jasné, že i jeden vstřelený gól by mohl stačit. A Mabppé si po rychlém protiútoku a hodně naivním skluzu Mazrávího sám došel pro penaltu. Místo toho, aby se jal rozehrání pokutového kopu, ale přišlo čekání.
VAR kontroluje, to na mistrovství ani jinde není nic nového. Ale možná i kvůli událostem ze zápasu Argentina-Egypt (3:2) kontrolovalo video dvojnásob. Na začátku akce byl totiž tvrdě odzbrojen marocký Hakimi, takže se nezkoumal pouze penaltový zákrok, ale i zákrok na něj. Mbappé stál u penaltového puntíku 3 minuty a 12 vteřin. Velice slabý kop pak brankář Bunú vychytal.
„Prodleva v tuto chvíli dává výhodu gólmanovi. Není to správně,“ komentoval čekání na penaltu televizní expert Roy Keane. „Ztratil koncentraci. Věděl přesně, co dělá, když si míč znovu postavil, ale pak přišlo další zdržení a on už se na něj nenaladil,“ říkal ve vysílání BBC bývalý skotský křídelník Pat Nevin.
Mbappé tak naskočil na trend tohoto šampionátu v podobě neproměněných pokutových kopů. Co se týče hráčů, kteří penalty zahodili mimo rozstřel, doplnil Lionela Messiho, Mehdiho Taremiho, Bruna Guimaraese a Jorgena Strand Larsena. Sám útočník Realu Madrid není v této disciplíně úplně bezchybným exekutorem, z 80 penalt v kariéře nedal už patnáctou.
Ne, že by mu to nakonec v utkání dvou kulturně velice blízkých zemí vadilo. Neškodné a prakticky jen bránící se Afričany po hodině hry potrestal nádhernou technickou střelou. Marocké protesty o ruce Adriena Rabiota byly liché, od chvíle, kdy se Francouzovy paže míč dotkl, se totiž soupeř dotkl míče a akci přerušil.
Autor dvaceti branek z dvaceti zápasů na mistrovství světa pak za chvíli sledoval, jak dílo dokonává jeho kolega Ousmane Dembélé. Od Francouzů nádherná fotbalová show, tak byli diváci skrze většinu šampionátu zvyklí.
Mbappé pak ještě trochu vyděsil francouzské fanoušky, když si lehl na hřiště a kvůli zranění se nechal vystřídat, po zápase ale vypadal čile, když slavil postup. Následně v rozhovoru přiznal, že ucítil něco v kotníku a raději se nechal preventivně vystřídat.
V semifinále čeká Francouze jeden z evropské dvojice Španělsko-Belgie.