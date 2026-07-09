ONLINE: Francie - Maroko. Potvrdí Mbappé a spol. roli favorita? Afričanům chybí opora
Po jednodenní pauze pokračuje program fotbalového mistrovství světa. Jeden z největších favoritů na trofej z Francie nastoupí v repríze semfinále předchozího šampionátu před čtyřmi lety proti Maroku. Africkému týmu bude chybět zraněný útočník a nejlepší střelec týmu Ismáíl Saibári. Pětadvacetiletý útočník Saibárí pomohl Maroku třemi góly do osmifinále, ale ve vítězném utkání 3:0 proti Kanadě musel už ve 22. minutě kvůli zranění stehenního svalu střídat. Zápas začíná ve 22:00, sledovat ho můžete v ONLINE přenosu na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>