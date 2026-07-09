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ONLINE: Francie - Maroko. Potvrdí Mbappé a spol. roli favorita? Afričanům chybí opora

Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes ŠvédskoZdroj: ČTK / AP Photo
Kylian Mbappé se raduje z trefy proti Paraguayi
Kylian Mbappé se raduje z trefy proti Paraguayi
Azzedine Ounahi poslal Maročany v osmifinále MS proti Kanadě do vedení
Kylian Mbappé se raduje z trefy proti Paraguayi
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
Maročtí fotbalisté se radují z úvodní branky osmifinále MS, o kterou se postaral Azzedine Ounahi
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
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MS fotbal 2026
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Po jednodenní pauze pokračuje program fotbalového mistrovství světa. Jeden z největších favoritů na trofej z Francie nastoupí v repríze semfinále předchozího šampionátu před čtyřmi lety proti Maroku. Africkému týmu bude chybět zraněný útočník a nejlepší střelec týmu Ismáíl Saibári. Pětadvacetiletý útočník Saibárí pomohl Maroku třemi góly do osmifinále, ale ve vítězném utkání 3:0 proti Kanadě musel už ve 22. minutě kvůli zranění stehenního svalu střídat. Zápas začíná ve 22:00, sledovat ho můžete v ONLINE přenosu na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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