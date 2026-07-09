Trunda o Infantinovi: Detailista s obrovskou vizí. Zrušená červená karta? Je to špatně...
Češi se sice na mistrovství světa objevili po dvaceti letech, nicméně vztah k předsedovi FAČR Davidu Trundovi si prezident FIFA Gianni Infantino vytvořil rychle dosti vřelý. „Řekl bych až výborný,“ popisuje Trunda v rozhovoru pro Ligu naruby, web iSport a deník Sport, který vyjde v pátek. Řeší se v něm i téma, které hýbalo mundialem v posledních dnech – Donaldem Trumpem zrušená červená karta pro amerického útočníka Folarina Baloguna. „Je to špatně,“ říká šéf české asociace. Pavouk play off MS 2026 >>>
Záběry, kdy Gianni Infantino s Davidem Trundou debatují během zápasu Česko - Jižní Korea na stadionu v Guadalajaře, obletěly svět. Podle informací webu iSport si spolu tihle dva pánové opravdu sedli. Předseda FAČR to v hodinovém interview, které bude publikováno v pátek na liganaruby.cz, iSport.cz a v deníku Sport, potvrzuje.
„Myslím, že vztah máme velmi dobrý až nadstandardní. FIFA i UEFA nám pomáhají, jsou našimi největšími partnery. Vztahy se musejí rozvíjet, je třeba být aktivní. Vážím si toho,“ vypráví Trunda.
Jaký teda šestapadesátiletý prezident FIFA podle něj je? „Když vyjdu ze zkušeností, které jsem nabral na úrovni sportovního managementu ve fotbalovém, hokejovém a tenisovém prostředí, můžu říct, že jsem nepotkal člověka s tak obrovskou vizí ani takového detailistu,“ míní boss české asociace.
Šíleně trapnou kaňku však šampionát zaznamenal v minulých dnech, kdy Infantino po rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zrušil automatickou jednozápasovou stopku za vyloučení pro útočníka Folarina Baloguna, klíčového reprezentanta USA. Forvard tak v osmifinále proti Belgii (1:4) mohl nastoupit. Tento bezprecedentní krok popudil celý fotbalový svět.
„Já se na to dívám trošku jinak. Byl jsem ve Washingtonu součástí FIFA Development Commitee, což je obrovský benefit pro českou fotbalovou asociaci. Řeší se tam nové projekty a rozdělování finančních prostředků pro 211 asociací. Člověk čeká, co tam může pro český fotbal udělat. Viděl jsem vztah i komunikaci s prezidentem Trumpem. Díky němu třeba při přeletech nechodíte přes normální security. Organizace turnaje zahrnovala tři sta tisíc lidí, což je neskutečné číslo. Stovky lidí se v Operation Center v Miami stará o jednotlivé země,“ začíná Trunda na téma Infantino.
A teď k věci. „Když se něco stane, lidé vám volají. Dovedu si představit, že prezident Trump zavolal prezidentovi Infantinovi a řekl mu: Ty jo, co se to děje, nemůžeš s tím něco udělat? Je to špatně. Na druhou stranu si nedovedu představit, že by pak někdo zasahoval do rozhodujících procesů Referee Committee o tom, že se karta stopne. Nemyslím si, že by pak zavolal a řekl: Hele, stáhni tu červenou kartu. Každopádně je to nešťastné. Vzbudilo to spoustu emocí, nemělo by k tomu docházet. Už dříve jsem se vyjadřoval, že můj názor na některé věci je oproti panu Infantinovi rozdílný,“ uzavírá předseda FAČR.
Součástí hodinového povídání je i popis procesu hledání nového reprezentačního trenéra včetně názoru na některá konkrétní jména, role generálního manažera Pavla Nedvěda, mediální kampaň očima kouče Miroslava Koubka, ekonomická situace v asociaci či kauza Karviná. Již v pátek.