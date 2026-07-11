Ve 33 měl infarkt, rodina plánovala pohřeb. Na kouče Norů vzpomíná i český obránce
Po vyřazení Brazílie chytnul kolem ramen Erlinga Haalanda a slíbil přede všemi v kabině: „Dneska si můžete vyjít ven!“ Na hotelu zůstal sám, pustil si ze záznamu vítězné osmifinále (2:1) a odepisoval na gratulace. Stale Solbakken, kouč norských fotbalistů, se zařadil mezi nejvýraznější postavy mistrovství světa. Přitom ve 33 letech prodělal klinickou smrt, srdce mu přestalo bít na sedm minut. „Je strašně lidský,“ vypálil bývalý obránce Zdeněk Pospěch, který potkal kouče se silným životním příběhem v Kodani. Pavouk play off MS 2026 >>>
Záběry se Stalem Solbakkenem, otcem bývalého sparťana Markuse, se během šampionátu, na němž si Norsko zahraje v sobotu čtvrtfinále proti Anglii, staly hodně sledovanými. Trenér po výhře nad Senegalem (3:2) v základní skupině a jisté účasti ve vyřazovací fázi turnaje vyskočil na tribunu za manželkou Annike. Objali se, políbili se.
V kabině měl pak horlivý proslov k týmu. „Buďte zticha, chlapi!“ začal zhurta. „Tohle byl největší zápas v norské historii,“ zdůraznil. A když se vedle postavil kameraman, ohnal se po něm rukou a následně ho nakopnul.
Emotivním vystoupením pobavil Erlinga Haalanda, Martina Ödegaarda nebo Alexandera Sörlotha, všechno hráče top světové úrovně. „Zápasy hodně prožívá, potřebuje ze sebe dostat emoce. Pak ani nepřemýšlí, co všechno dělá,“ vyprávěl Zdeněk Pospěch.
Bývalý český reprezentant strávil se Solbakkenem tři a půl sezony v Kodani. Naskočil pod jeho vedením do 151 soutěžních zápasů. „Když jsme postoupili do Ligy mistrů, běžel přes celé hřiště pod kotel a dělal kotrmelce. Dokázal projevit radost,“ líčil.
Je zkrátka hodně impulzivní. Během zápasu toho na lavici opravdu moc nenasedí. Neustále se pohybuje na hraně technického území, křičí na svěřence a uděluje jim pokyny. Přitom velmi živě gestikuluje. „V každém zápase dokázal někoho seřvat,“ potvrdil Pospěch.
Bylo prý vlastně jedno, na koho kritika směřovala. „Nebral na nikoho ohled. Nezáleželo, jestli to byl Petr, nebo Pavel, jestli mu bylo třicet, nebo dvacet. Když se mu něco nelíbilo, prostě to řekl, jak to cítil. Nebál se toho,“ poznamenal opavský rodák.
I na něm se Solbakken párkrát vyřádil. Pospěch přestoupil do Kodaně v lednu 2008 ze Sparty. Tehdy se transfer uskutečnil asi za 50 milionů korun. S novým týmem odjel na zimní soustředění a na jednom z prvních tréninků narazil na Jespera Hrönkjaera, bývalého ofenzivního hráče Chelsea.
Nováček tahal v soubojích jeden na jednoho za kratší konec. „Obešel mě čtyřikrát po sobě a vždycky stejným způsobem,“ přiznal. A to se dnes 58letému trenérovi pochopitelně ani trochu nelíbilo. „Začal na mě hulákat, že jestli se to stane ještě jednou, vyrazí mě ven,“ uvedl Pospěch.
Solbakken ale rozhodně není zlý. Už v Kodani ho uznávaly největší hvězdy týmu, stejně tak v současné době Haaland s Ödegaardem v norské reprezentaci. I když ne vždy se jim dařilo.
„Byl strašně emotivní, ale zároveň hodně lidský,“ podotkl Pospěch. „Měl pochopení pro rodinné záležitosti. Když jsme potřebovali cokoliv zařídit, vyšel nám vstříc. Dokázal se bavit i s hráči, se kterými si tolik nesedl,“ prozradil Pospěch. Mezi ně patřil Libor Sionko, další z českých hráčů.
Nejdelší část trenérské kariéry prožil zatím v Kodani. V dánském klubu strávil dohromady dvanáct roků. Získal osm mistrovských titulů, čtyřikrát triumfoval v domácím pohárů. V Lize mistrů senzačně porazil Ajax Amsterdam nebo Manchester United.
Fanoušci ho zbožňovali. „Měl u nich neskutečné postavení. Nikdo nemá v klubu takové úspěchy jako on,“ zdůraznil Pospěch. I proto ho respektovali, o čemž svědčí další konkrétní příběh. „Byli jsme druzí, možná třetí v tabulce, a fanoušci přišli na trénink vyjádřit nespokojenost. Chtěli na nás naběhnout, ale trenér jim řekl: Jen běžte, jestli si myslíte, že se něco stane.“ Výsledek? Naštvaní příznivci se na místě otočili. Pochopili, jak to myslel. Holohlavého kouče prostě poslechli.
Solbakken, jenž si mezi dvěma štacemi v Kodani odskočil do Kölnu a Wolverhamptonu (na obou adresách nebyl úspěšný), působil v Dánsku už jako hráč. Ve 33 letech ho potkala nešťastná událost.
Bylo to 13. března 2001. Účastník mistrovství světa i Evropy utrpěl na tréninku infarkt. Jeho srdce se na sedm minut zastavilo, prodělal klinickou smrt. Zachránil ho až zásah týmového lékaře. V nemocnici byl připojený k přístrojům, dalších šestadvacet hodin byl v kómatu.
Rodiče hned odletěli do Dánska, maminka v letadle údajně plánovala už pohřeb. „Kluci mi řekli, co se stalo, ale nijak se to neřešilo. Trenér si dokonce dělal srandu, že ho trefí. Má rád vtípky, umí si ze sebe vystřelit,“ řekl Pospěch.
Solbakken přežil zázrakem, ale na profesionální úrovni už si nezahrál. Proto brzy rozjel trenérskou kariéru. Mimochodem, už teď zřejmě úspěšnější než hráčskou. Když postoupil s norskou reprezentací na mistrovství světa, svaz z něj udělal nejlépe placeného kouče v historii s ročním platem deset milionů norských korun (asi 20,5 milionu korun). Bude jím minimálně do roku 2028.
Investice se rozhodně vyplácí, Norsko má naději na postup do top světové čtyřky. V sobotu hraje čtvrtfinále proti Anglii. Solbakken tak může napsat další výraznou kapitolu životního příběhu.
Tuchel byl jiný
Bývalý obránce Zdeněk Pospěch potkal oba trenéry, kteří se proti sobě postaví v sobotním čtvrtfinále mistrovství světa. Na straně Norska jde o Staleho Solbakkena, na straně Anglie o Thomase Tuchela. Prvního z nich potkal v Kodani.
„Na dánskou ligu jsme měli kvalitní a zkušený tým. Trenér poskládal sestavu a v taktice nehledal nic složitého,“ zmínil dnes 47letý někdejší reprezentant.
Současného kouče anglické reprezentace pak zažil v Mohuči. „Tuchel byl úplně jiný,“ podotkl. „Taktiku rozebíral do detailu, v této oblasti byl fantastický. Trávili jsme hodně času u videa, pak se to snažil přenést na hřiště. Informace byly tak dobré, že jsme věděli, který hráč se kam pohne,“ vyprávěl Pospěch. Teď bude sledovat, který z jeho bývalých koučů bude na šampionátu nakonec úspěšnější.
„Bude to zajímavý a vyrovnaný souboj. Těším se,“ uzavřel.