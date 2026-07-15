Opravdová hvězda MS. Yamalův bratr (3) zaujal nejen tanečky, už „vydělává“ peníze
Pokud španělští fotbalisté vyhrají v neděli mistrovství světa, bude jednou z nejsnímanějších tváří. Řeč není o Laminu Yamalovi, superstar z Barcelony, ale o jeho malém bratrovi. Tříletý Keyne se stal nečekanou hvězdou turnaje v Americe. Jeho gólovou oslavu viděly v posledních týdnech miliony lidí. „Znamená pro mě všechno. Jsem do něj zamilovaný a beru ho jako svého syna,“ řekl čerstvě devatenáctiletý útočník. Pavouk play off MS 2026 >>>
Jeden z nejpovedenějších zápasů na turnaji odehráli Španělé v prvním kole play off proti Rakousku (3:0). Byli silní, naprosto dominantní a bezchybní. Soupeři nedali šanci, a když útočník Mikel Oyarzabal vstřelil třetí branku, na televizních obrazovkách se objevil malý chlapec.
Seděl na tátově klíně, zvednul obě ruce nad hlavu a přitom se vší vážností v obličeji hlasitě zakřičel: „Vamoooos!“ Záběr se začal okamžitě šířit po sociálních sítích, což určitě nebyla náhoda. Jde totiž o Yamalova bratra.
Španělský útočník byl oceněný jako hráč zápasu, a tak přišel na rozhovor. Reportéři neváhali a diskutované video mu ukázali na mobilním telefonu. „Jsem dojatý, když vidím svého malého bráchu, jak je tak šťastný,“ reagoval Yamal.
A také po postupu do finále přes Francii spěchal na tribunu, kde už na něj čekala rodina včetně malého Keyneho.
„Tentokrát největší senzací celého turnaje není žádný fotbalista, góly, a dokonce ani samotná trofej,“ shrnul to časopis Hola! – španělská verze magazínu Hello!. „Je to Keyne, tříletý bratr Lamina Yamala, který si svými vtipnými kousky podmaňuje celý šampionát.“
Bratry od sebe dělí zhruba patnáct let. Mají sice jiného otce, přesto jsou si hodně blízcí. Matka Sheila Ebana sdílela v září 2022, jak Lamine drží Keyneho za ruku v porodnici. V tomto případě opravdu není jen fráze, že rodina je pro mladého hráče ohromně důležitá.
Keyne sleduje všechny zápasy Barcelony, dokonce s rodiči objíždí venkovní utkání po celé Evropě. Pochopitelně v současné době nechybí na světovém šampionátu v Americe. Loni v září se zúčastnil také slavnostního předávání Zlatého míče v Paříži.
Na pozornost objektivů si nejspíš zvyknul velmi rychle. Na červeném koberci v přítomnosti největších fotbalových hvězd si hrál s míčem Ligy mistrů. Dokonce zapózoval vedle Lamineho. Poprvé se o něm výrazně mluvilo po španělském triumfu na EURO 2024. Slavil přímo na hřišti a kopal si i s ostatními reprezentanty. Na rodinné fotografii měl v puse ještě dudlík.
Nejlíp ho znají zřejmě fanoušci Barcelony. Yamal má momentálně jen na Instagramu téměř 46 milionů lidí. Na Tik Toku ještě o další čtyři miliony víc, a to i díky tomu, že veřejně sdílel různé tanečky a trendy s mladším bratrem Keynem.
Velmi často se objevuje také na profilu matky, která má přes 700 tisíc sledujících. Stal se také součástí sponzorovaného obsahu, třeba ve spojení s barcelonskou sushi restaurací. Jak napsal server The Athletic, po gólové oslavě na mistrovství světa se měly rodině ozvat firmy s nabídkou na možnou spolupráci.
Jestli Španělsko v čele s Yamalem uspěje i proti vítězi dnešního semifinále Anglie - Argentina, malý Keyne bude jistě zase slavit.