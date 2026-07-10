Z Yamalova bratra (3) je hvězda. Populární oslava i tanečky, už „vydělává“ peníze
Pokud španělští fotbalisté skórují v pátečním čtvrtfinále proti Belgii (21.00), může se stát, že televizní kamery opět zaberou na tribuně mladšího bratra Lamina Yamala. Tříletý Keyne se stal nečekanou hvězdou mistrovství světa v Americe. Jeho gólovou oslavu viděly v posledních dnech miliony lidí. „Znamená pro mě všechno. Jsem do něj zamilovaný a beru ho jako svého syna,“ řekl teprve osmnáctiletý útočník. Pavouk play off MS 2026 >>>
Zatím nejlepší zápas na turnaji odehráli Španělé v prvním kole play off proti Rakousku (3:0). Byli silní, naprosto dominantní a bezchybní. Soupeři nedali šanci, a když útočník Mikel Oyarzabal vstřelil třetí branku, na televizních obrazovkách se objevil malý chlapec.
Seděl na tátově klíně, zvednul obě ruce nad hlavu a přitom se vší vážností v obličeji hlasitě zakřičel: „Vamoooos!“ Záběr se začal okamžitě šířit po sociálních sítích, což určitě nebyla náhoda. Jde totiž o Yamalova bratra.
Španělský útočník byl oceněný jako hráč zápasu, a tak přišel na rozhovor. Reportéři neváhali a diskutované video mu ukázali na mobilním telefonu. „Jsem dojatý, když vidím svého malého bráchu, jak je tak šťastný,“ reagoval Yamal.
Bratry od sebe dělí zhruba patnáct let. Mají sice jiného otce, přesto jsou si hodně blízcí. Matka Sheila Ebana sdílela v září 2022, jak Lamine drží Keyneho za ruku v porodnici. V tomto případě opravdu není jen fráze, že rodina je pro mladého hráče ohromně důležitá.
Keyne sleduje všechny zápasy Barcelony, dokonce s rodiči objíždí venkovní utkání po celé Evropě. Pochopitelně v současné době nechybí na světovém šampionátu v Americe. Loni v září se zúčastnil také slavnostního předávání Zlatého míče v Paříži.
Na pozornost objektivů si nejspíš zvyknul velmi rychle. Na červeném koberci v přítomnosti největších fotbalových hvězd si hrál s míčem Ligy mistrů. Dokonce zapózoval vedle Lamineho. Poprvé se o něm výrazně mluvilo po španělském triumfu na EURO 2024. Slavil přímo na hřišti a kopal si i s ostatními reprezentanty. Na rodinné fotografii měl v puse ještě dudlík.
Nejlíp ho znají zřejmě fanoušci Barcelony. Yamal má momentálně jen na Instagramu téměř 46 milionů lidí. Na Tik Toku ještě o další čtyři miliony víc, a to i díky tomu, že veřejně sdílel různé tanečky a trendy s mladším bratrem Keynem.
Velmi často se objevuje také na profilu matky, která má přes 700 tisíc sledujících. Stal se také součástí sponzorovaného obsahu, třeba ve spojení s barcelonskou sushi restaurací. Jak napsal server The Athletic, po gólové oslavě na mistrovství světa se měly rodině ozvat firmy s nabídkou na možnou spolupráci.
Jestli Španělsko v čele s Yamalem uspěje i proti Belgii, malý Keyne bude jistě zase slavit.