Španělsko - Belgie 2:1. Na konci rozhodl Merino! Courtois nedochytal, vítěze čeká Francie
Španělé poprvé na fotbalovém mistrovství světa inkasovali, ale vůbec jim to nevadilo. Stále totiž platí, že s Belgií neprohráli 40 let. Ve čtvrtfinále hráči La Roja vyhráli 2:1 a v semifinále vyzvou Francii. V 88. minutě rozhodl stejně jako v osmifinále žolík Mikel Merino. Brankář a opora Belgie Thibaut Courtois vinou zranění zápas nedohrál.
Mistři Evropy jsou v něm poprvé od roku 2010, kdy získali své jediné zlato. V úterý se od 21:00 SELČ v Dallasu utkají s Francií, kterou před rokem v divokém semifinále Ligy národů přestříleli 5:4.
Španělský trenér Luis de la Fuente vsadil ve vyřazovací fázi dvakrát na stejnou základní jedenáctku, ale tentokrát přece jen udělal jednu změnu, když do zálohy postavil Ruíze místo Pedriho. V belgické sestavě chyběl Onana, který si minule vážně poranil koleno. Vrátil se kapitán De Bruyne, který proti USA překvapivě chyběl, a Lukebakia znovu nahradil Doku. Při rozcvičování se zranil Tielemans, jehož na poslední chvíli nahradil Vanaken. Střelecký rekordman Lukaku, který dal tři góly z pozice náhradníka, začal zase jen na lavičce.
Belgický brankář Courtois, jediný zástupce Reau Madrid na trávníku, dlouho neměl žádnou práci. Jenže když po půlhodině vypálil Olmo, gólman míč jen vyrazil a Ruiz pohotově zamířil do sítě. Pro záložníka, který zatím na turnaji většinou jen střídal, to byl první gól ve španělském dresu po bezmála dvou letech.
Belgie se dosud na turnaji prezentovala jako hodně ofenzivní tým a v pěti zápasech měla jako jediná průměr více než dvacet střel na zápas. Španělská obrana jí toho moc nedovolila, ale hned první šance skončila vyrovnávacím gólem.
Castagne poslal ve 41. minutě před branku dlouhý centr a De Ketelaere hlavou přidal ke dvěma gólům z osmifinále proti USA další zápis. Záložník Bergama, který nastupuje na hrotu jako východisko z nouze, znovu překvapil svými schopnosti v zakončení. V italské lize dal tři góly za celou sezonu, teď zaznamenal stejný počet na mistrovství světa.
Španělé i po změně stran dominovali v držení míče i v počtu střel. Courtois zlikvidoval pokusy z kopaček Yamala a Oyarzabala, ale při jednom zákroku se zranil a dvacet minut před koncem základní hrací doby musel střídat. Jeho místo mezi tyčemi zaujal Lammens, pro něhož to byl teprve třetí mezistátní zápas, zatímco belgická jednička jich má na kontě 115.
Po hodině hry poslal Francouz na belgické lavičce Rudi Garcia na trávník tři čerstvé hráče, včetně kanonýra Lukakua, ale šťastnější ruku při střídání měl De la Fuente. Pět minut před koncem vytáhl žolíka Merina a záložník Arsenalu opět vstřelil postupový gól. Náhradní belgický brankář jen vyrazil Cubarsího střelu z dálky a Merino zblízka poslal míč do sítě.
V nastavení ještě udělal Saelemaekers kličku španělskému gólmanovi, ale přihrávce, která mířila na Lukakua, se postavil do cesty obránce Laporte. Španělé už těsný náskok uhájili. Belgičané po 18 zápasech bez porážky kapitulovali a na turnaji končí.