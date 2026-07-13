Vyrůstal v Anglii, ale na MS táhne Francii. Tichý génius Olise odmítá miliony, proč?
Nejmocnější postavy v Anglii dost možná mlátí hlavami do zdi. Nejkreativnější hráč šampionátu se narodil v Londýně a vyrůstal ve strukturách anglického fotbalu. Jenže pro Arsenal, Chelsea či Manchester City nebyl dost dobrý. Pak si ho nevšimli ani trenéři národních výběrů, a tak dnes Michael Olise (24) válí za mnichovský Bayern a reprezentuje Francii, kde tvoří hru a patří mezi nejdůležitější postavy týmu. Pavouk play off MS 2026 >>>
Na nohou má staré kopačky Nike, konkrétně model The Hypervenom III DF z roku 2017. Na rozdíl od většiny hvězd na mundialu nepropaguje žádnou z nových kolekcí. Proč? Nemá žádného sponzora. „Vůbec ho to nezajímá,“ řekl blízký zdroj z jeho okolí pro L'Équipe.
Přitom hvězda jeho formátu by od některé z velkých značek mohla chtít přes milion eur (24 milionů Kč) ročně. On si ale pouze nechává vyrábět starší model, aby mohl nosit, co má nejradši. Někdy je prostřídá a můžete ho vidět i s obuví od jiných firem.
Michael Olise je skromný a plachý kluk. Vyhýbá se médiím, nevyžívá se ve vášnivých oslavách. Chce se jen bavit fotbalem, blázinec okolo ho tolik nezajímá. „Rád chodí před zápasem na trávník jen v pantoflích, což je vtipné. Je to prostě normální kluk s kouzelnýma nohama,“ popisuje Gaël Clichy, který Oliseho vedl na olympiádě v Paříži.
Jeho slova potvrzuje i jeden z klíčových mužů, jenž stál u rozvoje nadaného tvůrce hry. „Byl tichý, uzavřený a chtěl prostě hrát fotbal. Peníze pro něj nejsou motivací, jde mu čistě o hru. Přesně to ho jako člověka vystihuje,“ popisuje zkušenosti s ním Brendan Flanagan šéf akademie Readingu, který Oliseho poslal do velkého fotbalu.
Proč se tak obrovský talent nedostal do žádného většího klubu? Dostal, jenže nepochodil. Krátce se objevil v Arsenalu, sedm let strávil v akademii Chelsea, pak to zkusil i v Manchesteru City. Všechny světové velkokluby ho však pustily k vodě. V šestnácti si ho proto vybral právě Reading.
Na trénink dojížděl autobusem, vždy slušně poprosil a poděkoval, na hřišti patřil k nejlepším ve svém ročníku. V 17 letech nastoupil mimo jiné na posledních pár minut v zápase Premier League International Cupu proti Spartě U21 (2:2) a naprosto opanoval hru. „Kdo to, kur*a, je? Kde jste ho našli?“ divil se Hayden Mullins, bývalý hráč West Hamu či Crystal Palace.
Pochází ze čtyř zemí
Zanedlouho už se představil také v áčku Readingu a zapadl rychle. Ještě jako teenager už měl na kontě desítky zápasů ve druhé anglické lize, jen chvíli čekal, než přišla také gólová produktivita.
To ovšem nevadilo francouzským skautům, kteří si všimli kluka s pasem země přes Lamanšský průliv a Olise dostal první reprezentační pozvánku do týmu do 18 let. Přijal a i přes následné pokusy z anglické strany nezměnil. Proč by také měl?
Všude se o něm a jeho rodině dočtete, že jde o velmi upřímné lidi. Michael sice vyrůstal celý život v Londýně, ale Francie za ním přišla první a dala mu šanci. To je pro něj extrémně důležité.
A navíc se nepovažuje vyloženě za Angličana, ale je velmi hrdý na kořeny všech států, odkud vzešla jeho rodina: „Pocházím ze čtyř zemí: Francie, Alžírska, Nigérie a Anglie. Myslím, že mám velké štěstí, že mám všechny tyhle části, které mě obohacují,“ sdělil pro klubový web Bayernu.
Kde vzal tak bohaté kořeny? Matka Mina má francouzsko-alžírský původ, otec Vincent britsko-nigerijský. „Vytvořil jsem si pouto s každou z těchto zemí. Vyrůstal jsem v Londýně, ale pravidelně jsem navštěvoval Alžírsko, Nigérii i Francii. Táta na mě doma mluvil anglicky a máma francouzsky,“ vysvětluje hvězda Bayernu. Do národního týmu „modrých“ tak zapadl bez potíží a dnes tvoří nejobávanější útočné komando s parťáky Kylianem Mbappém a Ousmanem Dembélém.
V začátcích mezi dospělými ho sice produktivita trochu brzdila, ale nyní patří k nejlepším na světě. Především množství gólových přihrávek má na nejvyšší světové úrovni – ve dvou sezonách v Bayernu jich nastřádal přesně 48, což z něj dělá nejlepšího nahrávače v Evropě.
Giroud: Jednou vyhraje Zlatý míč
Právě fenomenální schopnosti ve finální třetině hřiště, kde dokáže naprosto dokonale vymyslet, najít a provést finální přihrávku, ho nyní zdobí na světovém šampionátu.
Větší pozornost na sebe přitahují střelci – Kane, Haaland, Mbappé a Messi, kteří vládnou turnajovým statistikám. Kapitán Mbappé však těží z velké části právě z geniality dokonalého technika o pozici níž.
„Jednoho dne bude patřit mezi favority na Zlatý míč. Když vyhráváte trofeje, přijde to. A on myslí víc na kolektiv než na sebe. To je jeho osobnost. Když může přihrát na gól, udělá to radši, než aby sám střílel. Je to tvůrce hry a týmový hráč. To ho odlišuje od ostatních, v tom je speciální a může dosáhnout úplně nejvýš,“ chválil ho bývalý reprezentant země galského kohouta Olivier Giroud.
Olise vyniká ve všech kreativních metrikách, nejvíce pak v té nejčastěji zmiňované – s pěti asistencemi vládne turnajovému žebříčku tvůrců hry a dokonce útočí na absolutní rekord Pelého ze šampionátu v roce 1970. Francouzskému kouzelníkovi už zbývá jen jeden zápis, aby vyrovnal jednu z největších fotbalových ikon všech dob.
On sám však tento milník zcela jistě neřeší a v úterním semifinále se bude chtít jako vždy pouze bavit a pomoct Francii k postupu. Osobní body a statistické rekordy můžou probírat ostatní.
Nejvíc asistencí na MS 2026:
|Hráč
|Země
|Asistence
|Michael Olise
|Francie
|5
|Bruno Guimaraes
|Brazílie
|4
|Brahim Díaz
|Maroko
|4
Nejvíc očekávaných asistencí na MS 2026:
|Hráč
|Země
|Očekávané asistence
|Lionel Messi
|Argentina
|2,65
|Michael Olise
|Francie
|2,38
|Leandro Trossard
|Belgie
|2,17
Nejvíc průnikových přihrávek na MS 2026:
|Hráč
|Země
|Průnikové přihrávky
|Michael Olise
|Francie
|14
|Lionel Messi
|Argentina
|11
|Pedri
|Španělsko
|7
Nejvíc asistencí na jednom turnaji MS:
|Hráč
|Země
|Rok
|Asistence
|Pelé
|Brazílie
|1970
|6
|Robert Gadocha
|Polsko
|1974
|5
|Pierre Littbarski
|NSR
|1982
|5
|Diego Maradona
|Argentina
|1986
|5
|Thomas Hässler
|Německo
|1994
|5
|Michael Olise
|Francie
|2026
|5
Zdroj: Opta