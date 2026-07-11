Rána pro Belgii! Kouč rozhodl a Courtois zadržoval slzy. Experti litují náhradníka
Cupital ze hřiště a utíral si vlhké oči do dresu. Málem se rozplakal. Thibaut Courtois, gólman belgických fotbalistů, si ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Španělsku (1:2) poranil stehenní sval. I když nemusel, po zásahu trenéra Rudiho Garcíi vystřídal. „Jednoznačně klíčový moment utkání,“ řekl brankář Tomáš Vaclík ve studiu televizní stanice Nova Action. Náhradník Senne Lammens totiž chyboval před rozhodující trefou Mikela Merina. Pavouk play off MS 2026 >>>
Bylo překvapení, když se Courtois položil v 67. minutě na trávník, chytnul se za levou nohu a s bolestivou grimasou ve tváři se zahleděl k belgické lavičce. Rozhodčí Michael Oliver přiběhnul za ním a po krátké debatě dal pokyn k zahájení hydratační přestávky.
Jakmile skončila, zdálo se, že Courtois bude v pohodě. Vrátil se do branky a čelil nepřesné hlavičce střídajícího útočníka Ferrana Torrese. Následně se hra přerušila a ostře sledované utkání skončilo pro 34letého gólmana předčasně. „Po odkopu od branky jsem ucítil velkou bolest ve stehenním svalu. Řekl jsem to realizačnímu týmu, ale neměl jsem problém dál zůstat v brance,“ poznamenal.
Přesto v 71. opustil hřiště a dost nešťastně se složil na lavičku. Byl zdrcený, všichni kolem ho povzbuzovali. „Trenér se nakonec rozhodl mě vystřídat a nemám s tím žádný problém. Tým je na prvním místě,“ zmínil velmi sympaticky belgický brankář, i když si skutečně přál pokračovat.
„Od začátku mistrovství světa jsem nechtěl na hřišti hráče, kteří nejsou stoprocentně v pořádku. Dneska to byl případ Courtoise. Celý turnaj byl vynikající, ale nechtěli jsme, aby se jeho zranění ještě zhoršilo. Proto jsme ho stáhli dolů,“ vysvětlil vlastní rozhodnutí trenér García.
Courtois byl důležitou postavou mužstva nejen v minulých zápasech, ale i ve čtvrtfinále. Z dorážky ho sice překonal Fabián Ruiz, ale v obou poločasech předvedl skvělé zákroky. Poradil si i se střelami Lamina Yamala nebo Mikela Oyarzabala. „Jsem smutný, cítil jsem se dobře a měl jsem pocit, že bych mohl Španělsko zastavit,“ líčil hráč Realu Madrid.
K vynucené změně mezi třemi tyčemi došlo za stavu 1:1. „Je obrovská rána pro Belgii, když jí vypadne nejlepší brankář na světě,“ zmínil Vaclík. Courtoise nahradil Senne Lammens, gólmanská jednička Manchesteru United. „Bohužel to byl klíčový moment,“ zdůraznil.
Čtyřiadvacetiletý muž, který odchytal v anglické Premier League už 32 zápasů, byl v brance sedmnáct minut a neměl moc co na práci. Až se v 88. minutě za hranou velkého vápna napřáhnul stoper Pau Cubarsí a vystřelil tvrdou ránu po zemi. „Byla to střela z pětadvaceti metrů, to by měl gólman chytat,“ komentoval situaci Ondřej Mazuch, další z expertů na Nova Action.
Jenže Courtoisův náhradník neudržel balon v náruči a vyrazil ho před sebe, kam pohotově přiskočil žolík Merino. „Gól jde bohužel za ním. Je mi ho strašně líto, protože naskočil do prvního zápasu na mistrovství světa a dopadne to tak, že Belgie jede po jeho chybě domů. Je to strašně těžký,“ vyprávěl Vaclík.
Podobně se Lammense zastávali i v zahraničí. „Je vždycky složité naskočit do tak důležitého zápasu, obzvlášť pro brankáře, protože není pořádně rozchytaný. Je mi líto, že udělal takovou chybu,“ postavil se za něj bývalý anglický obránce Micah Richards v rozhovoru pro BBC Sport. „Hlavu nahoru, Senne. Jsme s tebou,“ reagoval také oficiální účet Manchesteru United.
Emotivní moment nastal hned po zápase, kdy za smolařem zápasu přišel také Courtois. „Senne je fantastický gólman, má před sebou skvělou budoucnost a národní tým na něj bude jednou spoléhat. Tenhle okamžik ho posílí,“ prohodil před novináři a reprezentační budoucnost nechal ještě otevřenou.
Přes to všechno se nabízí otázka: Poradil by si Courtois s Cubarsího střelou? Zřejmě ano.