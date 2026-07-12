Norsko - Anglie 1:2pp. Bellinghamova show! Zachránil Albion, Haaland nedohrál
Anglie postoupila do semifinále mistrovství světa. Přes Norsko ji po výhře 2:1 v prodloužení protáhl skvělý Jude Bellingham. Seveřané šli do vedení, anglická desítka ale ještě do konce první půle vyrovnala. V prodloužení pak zasadila hvězda Realu Madrid Norům druhý a rozhodující úder. Zápas nedohrál Erling Haaland, který byl střídán v polovině prodloužení, zřejmě nebyl zdravotně úplně fit. Pavouk play off MS 2026 >>>
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