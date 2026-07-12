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ONLINE: Argentina - Švýcarsko 1:0. První gól do deseti minut, Messi asistoval

Alexis Mac Allister oslavuje gól s Lionelem Messim
Alexis Mac Allister oslavuje gól s Lionelem MessimZdroj: ČTK
Alexis Mac Allister poslal Argentinu do vedení
Alexis Mac Allister oslavuje gól s Lionelem Messim
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MS fotbal 2026
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Porci čtvrtfinálových duelů na mistrovství světa uzavře souboj Argentiny proti Švýcarsku. Jihoamerický výběr zatím ve vyřazovací fázi prožil dvě velmi dramatické bitvy proti outsiderům z Kapverd a Egypta se shodným výsledkem 3:2. Švýcaři na druhé straně přemohli Alžírsko (2:0) a až po penaltách si naposledy poradili s Kolumbií. Zvládnou obhájci titulu v čele s Lionelem Messim projít do semifinále turnaje, nebo dojde na překvapivý postup houževnatého evropského celku? Utkání hrané v Kansas City startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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