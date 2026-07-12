ONLINE: Argentina - Švýcarsko 1:0. První gól do deseti minut, Messi asistoval
Porci čtvrtfinálových duelů na mistrovství světa uzavře souboj Argentiny proti Švýcarsku. Jihoamerický výběr zatím ve vyřazovací fázi prožil dvě velmi dramatické bitvy proti outsiderům z Kapverd a Egypta se shodným výsledkem 3:2. Švýcaři na druhé straně přemohli Alžírsko (2:0) a až po penaltách si naposledy poradili s Kolumbií. Zvládnou obhájci titulu v čele s Lionelem Messim projít do semifinále turnaje, nebo dojde na překvapivý postup houževnatého evropského celku? Utkání hrané v Kansas City startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>